港版国安法实施首日遭数万人抗议 370人被捕 英国信守承诺向数百万港人伸出援手

香港实施『国安法』首日，香港数万市民不顾威胁自发上街抗议。超过300多人被拘捕，其中10人涉嫌违反『港区国安法』。与此同时，英国首相约翰逊谴责中国严重违反『中英联合声明』，破坏香港高度自治，丧失信用。英国表示将信守历史承诺，愿接受三百万香港移民。

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根据『苹果日报』报道，北京在香港强行推出港版国安法，并首次禁止香港回归以来七一游行后，仍有港人不顾国安法威胁，数以万计市民自发上街抗议。据报道，部分示威者高喊“光复香港”等口号，高唱『愿荣光归香港』，大批防暴警察在铜锣湾一带严密布防，先拆毁民主派人士合法申请的街站，随后向示威人群发射胡椒弹球及出动水炮车驱散，至当晚10时半，警方拘捕370人，其中10人被以涉嫌违反国安法名义拘捕。

法新社报道说，这是中国领导人习近平签署港版国安法后，香港警方以港区国安法名义拘捕的第一批抗议者。

英国首相约翰逊周二向英国国会表示，中国在香港实施港区国安法，侵犯香港高度自治，与香港『基本法』有直接冲突，并危及1984年『中英联合声明』所保障的自由与权利。

约翰逊随即表示，香港人的基本自由受到侵害，英国将信守承诺，提供帮助。约翰逊说，若中国一意孤行，英国将另辟蹊径，让他们拥有“有限居留许可”，在英国生活工作，随后取得英国国籍。

英国外交大臣拉布表示，持有BNO护照的香港人将获准进入英国工作、生活五年，之后可以申请“定居”，12个月可以申请入籍。拉布说，人数没有上限，这项“特殊的、专门的”安排是英国兑现对港人的“历史承诺”。

法新社报道指出，目前已有目前有35万人持有BNO护照，另有近三百万港人有资格拥有这一护照。BNO身份是英国与中国签署《中英联合声明》，确认移交香港主权后，透过『1985年香港法案』制定的一种英国“国籍”。

根据英国广播公司报道，此前BNO更多时候是一种旅行证件，并不是英国公民权和居留权，但英国选举委员会网站表明，BNO护照拥有人符合英联邦公民资格。

另据美国媒体报道，美国参众两院两党议员推出动议，允许可能遭受港版国安法迫害的香港居民在美国优先避难。提案建议，允许因发表政治言论或和平参加政治活动而遭受迫害、或对迫害有合理恐惧的香港居民以第二优先（Priority 2）的难民身份在美申请避难，包括已经被正式起诉、拘留或定罪的香港居民以及他们的配偶、子女和不是中国公民的父母。议案并规定，符合上述条件的香港居民可以在香港提出来美的避难申请，也可以在第三国提出，相关部门不得以申请人符合其它移民条件为理由拒绝避难申请，而且不受同类避难申请的名额限制等。