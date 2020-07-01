港版国安法生效即刻发威 逮180抗争人

香港周三中午开始有大批市民响应“七一游行”号召而于港岛铜锣湾及湾仔一带聚集，警方下午出动水炮车和施放催泪烟驱散在场人士，又采取行动拘捕逾180人，其中七人涉嫌违反国安法，是国安法周二深夜实施以来首次。

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据路透社今天报道称，香港警方于铜锣湾及湾仔拘捕逾180人，为国安法实施以来首次。据警方在社交媒体表示，下午约1时半，铜锣湾百德新街一带有人群集结，警察截查一名形迹可疑的男子，在其身上搜获一幅写有“香港独立”字句的旗帜。这是首名公布涉嫌违反国安法的被捕人士。至下午5时半，警方称已拘捕逾180人，当中3男4女涉嫌违反国安法，其余被捕人分别涉嫌非法集结、公众地方行为不检、管有攻击性武器等。

自2003年以来，每年7月1日的香港回归纪念日均有团体发起港岛区大型游行活动。2003年有50万人上街，当中很多是不满政府“硬推”基本法23条立法(即香港自行就维护国家安全立法)。

警方此前已向今年的游行申请者发出反对通知书，尽管面对疫情以及禁止多于50人公众地方聚集的“限聚令”仍然生效，但仍有人以个人名义发起游行，以示“反抗”国安法。

警方严阵以待，派出数以千计警察在铜锣湾、湾仔、中环等地布防，并出动水炮车，又暂时封闭附近街道和部分地铁站出口。据警方称，自中午起，铜锣湾及湾仔一带有人羣集结叫嚣、纵火堵路，有社区设施及多间商店被暴徒破坏，警方曾施放催泪烟及发射胡椒球弹，又多次提醒群众集结行为已违反公安条例及国安法，并警告人群停止集结，立即离开，但部分人依然拒绝听从。

该报道说，警方首次向人群举起紫色警告旗帜，指他们“现在展示旗帜或横额叫喊口号/或其他行为，有分裂国家或颠覆国家政权等意图，有可能构成《港区国安法》的罪行，可能会被拘捕及刑事检控。”

香港特首林郑月娥今早出席香港回归祖国23周年活动致辞时称，自去年6月以来，香港社会饱受暴徒破坏，经济、民生受到重大影响，反对势力及鼓吹“港独”、“自决”等组织公然挑战中央和特区政府的政权，并要求境外势力干预香港事务，严重危害国家主权安全和发展利益，肆意破坏香港的繁荣安定。她并说，“国安法将有效遏止极少数人危害国家安全的行为，让香港局面可以稳定下来。”

据路透社，香港国安法周二在全国人大常委会表决通过，香港政府当日深夜11点刊宪，公开港区国安法的具体条文，并在即日晚上生效。其中规定犯分裂国家罪、颠覆国家政权罪、恐怖活动罪、以及勾结外国或者境外势力危害国家安全罪的，最高可处无期徒刑。