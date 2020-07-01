港警国安法逮捕第一人尴尬? 罪证港独旗却写不要香港独立 上级仍批示:抓

“港版国安法”6月30日正式生效，一名男子7月1日下午因背包放有港独旗，在铜锣湾被港警搜身后逮捕，成为首位涉“港版国安法”被捕者。不过，却有眼尖的网友在港警公布的照片中发现，该面旗帜“香港独立”字句的前方竟藏着超迷你的“不要”两字，合并起来读就是“不要香港独立”，表达的诉求完全相反。

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据东森新闻今天报道称，首位涉国安法被捕者“其实反港独？”眼尖网友：旗子藏“不要”迷你字！根据港警说法，他们在下午1点半发现铜锣湾百德新街一带有人群集结，截查了一名形迹可疑的男子，并从男子的背包中搜到一幅写有“香港独立”字句的旗帜，以涉嫌违反“港版国安法”将男子逮捕。港警并公布了男子被逮的照片，从照片中可以发现，该名男子穿着写有“光复香港，时代革命”及“FREE HONG KONG”字样的黑色衣服，加上他所携带的“香港独立”旗帜，应该是参加七一反国安法游行的示威者。

据消息，不过，港警将照片公布后，却有眼尖的网友发现，男子所携带的港独旗，“香港独立”的字句前方有着非常小的白色痕迹，放大后观察，疑似是超迷你的“不要”两字，下方英文的“HONG KONG INDEPENDENCE”前方也藏着超迷你的“NO TO”英文字。网友指出，若将白色迷你字与旗帜的字句合并，原本的“香港独立”就变成“不要香港独立”，原本的“HONG KONG INDEPENDENCE”也变成“NO TO HONG KONG INDEPENDENCE”，意图从“分裂国家”变成“反对分裂国家”，不应被依违反“港版国安法”逮捕。

据该报道，对此，香港媒体指出，港警在逮捕该名男子之时，就已经发现旗帜上的迷你字体，但还是决定将其逮捕，主因是只要“明示”或“暗示”就已经构成犯罪意图。