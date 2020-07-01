约翰逊指《港区国安法》严重摧毁《中英联合声明》

港区国安法正式生效后，英国政府周三立即宣布，将对持有英国国民海外护照（BNO）的香港民众放宽签证权，把现行入境6个月期 限延长至5年，香港人今后申请BNO将更加便捷，英国还宣布申请人数不设上限。约翰逊周三指《港区国安法》严重摧毁《中英联合声明》。

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英国首相约翰逊周三指中国通过《港区国安法》是践踏香港高度自治，直接冲击《基本法》，严重摧毁《中英联合声明》。

英国外交大臣拉布也表示，已非常仔细地评估“港区国安法”内容，明显而且严重违反中英联合声明，除了违反香港的自治，也直接威胁香港人民的自由。他表示，英国和其他国际伙伴将共同采取回应行动。

据《中央社》报道，英国外交大臣拉布周三在下议院表示：“经与内政部详细讨论，我证实将实现先前承诺，改变BNO状态。”他表示，BNO持有人可获得5年居留权，可找工作和就学。在英国待满5年后，他们将可申请定居身分，再过12个月，即可申请英国公民。 拉布指出，新规也同时适用于BNO持有人的家属。内政部将实施精简的申请流程，不会有人数上限。

英国政府宣布，由于港版国安法违反中英联合声明，威胁香港人民的权利与自由，因此决定放宽BNO签证权。新规定将在未来数个月内生效，具体日期与细节将再行公布。 虽然目前持有BNO的仅有35万人，但根据英国政府数据，有约290万人符合资格申请BNO。 拉布表示：“我们不会背弃香港，我们不会逃避对香港人民应有的历史责任。我们将遵守承诺，改变BNO状态，并继续与香港人站在一起。”

英国政府指出，这项决定适逢香港主权移交23周年，也兑现了首相约翰逊先前承诺。 英国首相约翰逊上个月初曾表示，如果中国强推在香港实施国安法，英方将在签证系统上做出历史性的更改，提供数百万港人“一条取得公民权的路线”。

另外，英国驻港总领事馆前职员郑文杰周三表示，他向英国内政部申请政治庇护已获批准，并指自己是首名香港公民及英国国民海外护照持有人（BNO）获英国当局给予政治庇护，可在英国停留5年，此后可申请永久居留身份和英国公民资格。

郑文杰表示，他成功申请政治庇护，反映英国政府对“一国两制”逐渐失去信心。“英国政府认为我的案件，纯粹是基于政治意见的政治迫害。当局的审批机制是公正的，并作出了正确的决定”。 郑文杰还表示，他的案例可作为先例，希望可帮助香港其他需要政治庇护的人。

在“港区国安法”通过后，郑文杰相信自己会有人身安全威胁。他预期，在此法下，自己已触犯勾结外国势力的罪名，甚至叛国罪，由于涉及外交问题，可能会由维护国家安全公署处理，由香港带到中国审讯，也可能会被判终身监禁。

2019年8月香港“反送中”运动期间，当时身为英国驻港总领事馆职员的郑文杰到中国出差，在中国管辖区被带走。中国当局指郑文杰因嫖娼被控，并被行政拘留15天。郑文杰同年获释后接受英国媒体访问时表示，自己遭到中国当局执法人员严刑逼供，包括被秘密警察质问英国在“反送中”运动中的角色等。