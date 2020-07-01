美国定调 华为和中兴对美安全构成威胁

美国认定中国华为和中兴通讯对美国国家安全构成威胁，禁止美国公司利用83亿美元的政府资金购买这两家公司的设备。据美国联邦通讯委员会(FCC)主席Ajit Pai在周二的一份声明中表示:“我们不能也不会允许中国共产党利用网络脆弱性，危及我们关键的通信基础设施。”

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据路透社报道称，美国联邦通讯委员会正式认定华为和中兴对国家安全构成威胁。去年11月，FCC以5比0的投票结果同意发布上述声明，并提议要求农村电信运营商撤换现有美国网络中的这两家中国公司的设备。

据路透社，华为和中兴没有立即回应置评请求，但此前曾严厉批评FCC的行动。

FCC委员Geoffrey Starks周二表示，美国网络中仍存在"不值得信任的设备"，并表示美国国会必须拨款更换这些设备。2019年5月，特朗普签署了一项行政令，宣布进入国家紧急状态，禁止美国公司使用对国家安全构成威胁的公司生产的电信设备。去年，特朗普政府还将华为列入了贸易黑名单。

美国联邦通讯委员会(FCC)对中国公司采取越来越强硬的路线。FCC于今年4月表示，可能会吊销三家中国国有电信公司在美运营的牌照。FCC要求中国电信美洲公司、中国联通美洲公司、太平洋网络公司及其全资子公司ComNet(美国)，发出了所谓的“说明理由”命令，要求上述企业说明为何FCC不应吊销它们在美运营的牌照。

该报道称，美国联邦通讯委员会(FCC)十多年前批准了这些公司在美运营。但2019年5月，FCC投票否决了另一家中国国有电信公司——中国移动在美国提供电信服务的申请，称中国政府可能会利用该公司进行针对美国政府的间谍活动。