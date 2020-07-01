美媒称中国经济复苏势头加快

中国官方数据显示，由于出口和服务业受益于政府的扶持政策，加之部分海外市场恢复运转，6月份中国经济复苏势头加快。尽管中国作为全球第二大经济体仍远未实现全面复苏。但经济学家表示，最近一系列经济动能增强的迹象表明，中国经济第二季度将实现正增长。第一季度中国经济急剧收缩，当时国内大部分地区为抗击新冠疫情实施了封锁措施。

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据华尔街日报今天报道称，中国经济复苏势头加快。

中国国家统计局周二公布，6月份官方制造业采购经理人指数(PMI)从5月份的50.6升至三个月高点50.9。6月份衡量服务业和建筑业活动的非制造业PMI跃升至七个月高点54.4，5月份为53.6。中国6月份PMI数据好于经济学家预期，预示中国经济出现持久和广泛的改善。这两个指标迄今均已连续四个月高于50，表明相关经济领域出现扩张。该指标低于50表明出现收缩。

衡量进出口情况的指标均保持在收缩区间，但已较疫情后的低点进一步上升。6月份衡量外部需求的新出口订单指数从5月份的35.3升至42.6，衡量进口的分项指数从5月份的45.3升至47.0。

据该报道，中国经济前景的改善已促使许多经济学家上调了对中国第二季度经济增长的预期。中国第一季度国内生产总值(GDP)同比收缩6.8%，为40多年来首次出现季度GDP下滑。

经济面临压力的一个迹象是，6月份制造业PMI的就业分项指数从5月的49.3小幅降至49.1，显示劳动力市场的压力仍在持续。