蓬佩奥：港区国安法第38条“冒犯所有国家” 英、加发出旅游警示

美国国务卿蓬佩奥周三表示，美国深切关注《港区国安法》中相关规定的涵盖范围，也深切关注所有在香港生活的人的安全，包括美国人。蓬佩奥说，港区国安法某些条文“是对所有国家的冒犯”。美国商务部长罗斯呼吁企业重新考虑在港总部。英国和加拿大周三分别对在香港的本国公民发出香港旅游风险警示。

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蓬佩奥周三在华盛顿表示，《港区国安法》中第三十八条“是对所有国家的冒犯”。第三十八条列明，“不具有香港特区永久性居民身份的人在香港特区以外针对香港特区实施本法规定的犯罪的，适用本法”。

蓬佩奥说，美方日前宣布将停止向香港输出源自美国的防务装备及军民两用技术，美方将继续执行总统特朗普的指示，中止香港的特殊地位待遇。

另外，美国众议院议长佩洛西则呼吁对中国采取进一步行动，以回应《港区国安法》的通过实施。

佩洛西要求总统特朗普，针对违反承诺侵害香港自由的官员，在推出制裁措施方面“做更多事情”。她认为要动用一切可行手段。佩洛西表示，如果美方基于商业利益，拒绝为中国人权发声，美国将失去道德地位为全球其他地方的人权情况发声。

另据《中央社》报道，美国商务部长罗斯周三表示，由于中国开始依“港区国安法”镇压香港示威者，总部设在香港的企业可能会重新思考香港是否仍是适合设立总部的地方。

罗斯接受福斯财经新闻网访问时说：“我认为所有在香港设立亚洲总部的企业很有可能开始重新思考，面对新的法律以及香港和中国之间新的关系，香港是否仍是适合设立总部的地方。”

另据报道，英国和加拿大周三分别对在香港的本国公民发出香港旅游风险警示。 英国称，由于中国在香港实施《港区国安法》，被拘留和驱逐出境的风险增加，所以提高香港旅游风险警示。

加拿大则警告公民，在香港可能因《港区国安法》面临更大被任意拘留和引渡到中国的风险。目前约有30万加拿大人在香港生活和工作。