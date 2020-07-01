费加罗：中国少数民族在法国受北京监视恐吓

法国《费加罗》报的一项调查指出，住在法国的西藏人，维吾尔人和香港人表示，他们在人权之国法国，受到中国当局的窥探和骚扰。

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费加罗报记者Margaux d'Adhémar6月30日刊出一项调查指出，死亡威胁，电话骚扰，秘密监视和要挟，是流亡法国的中国少数民族人士日常生活的一部分。针对不同少数民族社群的恫吓手法都一样。北京的目的，是让这些妨碍其政权的国民闭上嘴巴，避免被疫情危机中削弱的中国形象进一步恶化。

“我们知道你是谁”

流亡法国的藏人Tashi（化名）之前不知道自己被跟踪，直到有一天，他和几个朋友在巴黎植物园散步时，一名男子撞向他，对他发出死亡威胁。自那以后，他就开始失眠，而且不断接到不明电话。Tashi是政治难民，他原计划参加支持西藏事业的一些示威活动，但是他被日夜骚扰弄的精神紧张，决定不再参加藏人的示威活动了。Tenzin（化名）的情况与Tashi差不多。他说自己也是中国策划的监视活动的目标。他到法国7年来，一直主持旅法藏人社区的活动。他的目的是在人权国家（法国）捍卫西藏事业。他解释说：“我想把藏人在西藏所受的苦难表达出来。今天那边还有很多人通过自焚来抗议中国的压迫和集中营，非常震撼人心，但在这里，西方人，没人说这些事情，没人对此作出反应。”

Tenzin原来以为在法国很安全。但中国当局很快就知道了他在法国的活动。于是他在西藏的家人被扣为人质。他说：“中国警察强行闯进我的家，把我家人一个一个抓走，问他们有关我在法国的活动情况，每个礼拜都审问，持续了一个半月。我的姐姐和姐夫求我停止政治活动。” 由于Tenzin的家人拒绝合作，中国当局向他们发出最后通牒：如果Tenzin在法国继续进行政治活动，他的家庭就必须缴纳三万元人民币（约4000欧元）。Tenzin的姐姐和姐夫决定缴纳这笔钱。Tenzin抱怨说，“国际社会无视我们。各国都优先考虑倾他们与中国的经济利益，不愿意跟中国吵架。”

西藏流亡政府总统新闻官 Céline Guy说：“中国政府确信欧洲国家不会损坏自己的经济利益 …。 我去过奥赛码头（法国外交部），爱丽舍宫（总统府），马蒂尼翁宫（总理府）…到处都接待了我。可是当我谈到在法国的藏人受到骚扰，问他们为何什么都不做时，他们回答说：我们与中国的关系特殊。”

北京追踪和骚扰的对象不限于流亡法国的6,500名藏人。逃离宗教迫害的旅法维吾尔人也被密切监视：欧洲维吾尔研究所所长，法国国家东方语言学院教师Dilnur Reyhan说，“中国为了在法国进行数码“追踪”，花费大量的预算”。这位活动人士确信中国“需要进行这些监视活动，以修复自己的形象”。她表示，在国外生活的中国少数民族被认为对中国构成“威胁”——因为这些人可能揭露“中国的政策每天都在侵犯人权”。中国把镇压输出到欧洲，就可以证明这一点。

骚扰，要挟，心理压力

在法国的中国各少数民族都了解中国恐吓他们的技术手段。Dilnur Reyhan说，这些手段包括：通知去中国使馆领取包裹，电话骚扰，人身监视，要求寄个人和职业地址。有时被恐吓对象的汽车玻璃和住家窗户被砸破，更经常的是夜晚接到神秘电话。

在中国被指控为恐怖份子的一些维吾尔人会收到父母发来的“可疑”短信。 比如，Adil是讲突厥语的穆斯林，他到法国后便中断与新疆家人的一切联系。可是在2017年，老家乌鲁木齐的母亲给他发来微信说：“能把你的地址寄给我吗？请把你护照的影印件寄给我。” 由于这个信息全用中文写，引起了Adil的怀疑。因为他与父母通沟通时，从来只用维吾尔语。随后的两年，他母亲没有了任何音讯，直到他在巴黎共和国广场参加维吾尔人抗议活动一个月后，又收到了母亲的信息：“你的工作合同能寄给我吗？发给我一些你的照片。” 这些信息都记录在Adil手机里，还能看到。Adil坚信他母亲受到中国当局的胁迫。他推测说：“我在巴黎示威时，被一群中国人拍照了。他们很可能为了识别我，要我的照片做比较。” 由于担心家人遭报复，Adil把合同和照片都寄过去了。之后，他就再也没有收到家里的消息。欧洲维吾尔研究所所长Dilnur Reyhan表示：“如果不合作，会导致父母和亲戚遭绑架，被扣为人质”。

可是Adil的麻烦还没完。自2019年8月以来，每个月他都收到不明电话号码发来的同样语音信息，一个冰冷断续的女人的声音让他去中国驻法使馆领取包裹。Adil说：“所有维吾尔人都知道这是个陷阱。这个自动录音就是要让你害怕，要告诉你，小心，我们在看着你！” 目前尚不清楚这些电话和信息来自何方，不知是从大使馆发出的，还是通过虚拟专用网VPN将地理位置从一个IP地址反射到另一个IP地址，以掩盖链接来源。在费加罗报记者与Adil会面的几天前，Adil在美国的兄弟突然跟他联系。这位兄弟之前跟母亲通了微信视频，沉默的母亲在视频中展示一封信，用中文写着：“告诉你兄弟在法国要非常当心。他必须停止对媒体说话。”

对旅法香港人的监视更隐秘

在法国生活的香港人也成为被北京监视的对象。据来自香港的法国-中国的法国人协会（France-Français de Chine）主席Tamara Lui告诉费加罗报，香港人对中国情报部门的担心，没有维吾尔人和藏人那么严重。她说，旅居法国的香港人受到更为隐蔽谨慎的监视。不过，这些香港人一旦到了中国边境，就会被便衣“国保”邀请“喝茶”。Tamara Lui女士表示，港人在巴黎举行多次抗议活动期间，她观察到，中国当局对香港人的态度比较低调，她认为那是因为北京“担心引发外交事件。” 她说，2019年夏天，她正筹备一次示威活动时，在中国领馆网站首页发现了一条奇怪的中文信息，这条信息用中国当局特有的暗示语言，让中国人警惕示威游行活动，避免被少数分裂份子操纵，还表示领事馆不认可这些活动。

国内家人被当人质遭报复

中国政府知道，他们对旅法中国少数民族群体施压的最有效杠杆，就是他们仍在中国的亲人。西藏流亡政府新闻官Céline Guy表示，在法国的藏人全都为他们在西藏的亲人担心，因为中国当局经常以逮捕他们全家作为对他们在法国活动的惩罚。而这样的要挟已经是中国政府的传统做法。Tinzin自2013年以来与Céline共同为自由西藏工作。他说，如果我在这里支持西藏事业，我的家人在那边就要付出代价。我想为西藏人在这边做更多的事情，但我也考虑到家人，所以有时，有些事情我只好放弃。

旅法维吾尔族群也有同样的忧虑。他们当中的大多数人，因为担心在国内的亲人被送进集中营，都与亲人断了联系。集中营的消息是通过留在中国的朋友一点点传出来的。据Dilnur介绍，一次对2000名旅法维吾尔人的网上调查显示，76%的人说，自己至少有一名亲人进了集中营。很多维吾尔人出国后，都不敢公布自己遭受的迫害，他们沉默的原因就是担心中国当局对他们在新疆的亲人下手。

费加罗报这个调查说，在法国，不论是藏人还是维吾尔人，都说同样的证词：我们不为自己害怕，只为留在国内的亲人害怕。