香港国安法刮来满城风雨

中国新华社6月30日深夜发布“港区国安法”全文，其中分裂国家、颠覆国家政权、恐怖活动罪、勾结外国或者境外势力危害国家安全等4类罪名，最高皆可处无期徒刑；定义宽泛的“煽动”分裂国家行径就能入刑。中央社说，香港“7.1”又至，“反送中”满一年，气氛格外诡谲。不仅疫情垄罩，港区国安法更是引来满城风雨。

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据中央社今天报道，国安法阴影下的香港示威，煲底相见无期，国安法满城风雨泛民前景多忧。此时最令香港泛民主派忧心的不是立法会席次，而是最后一丝言论自由终将消逝。

中国全国人大常委会6月30日通过“港区国安法”后，黄之锋等4名核心成员宣布退出香港众志。香港众志当天下午发表声明，表示将解散和停止一切会务。政治组织学生动源则宣布停止香港运作，将在海外续推港独；主张港独的“ 香港民族阵线”也宣布“遣散”所有港区成员。

新华社当天深夜发布“港区国安法”全文，其中分裂国家、颠覆国家政权、恐怖活动罪、勾结外国或者境外势力危害国家安全等4类罪名，最高皆可处无期徒刑；定义宽泛的“煽动”分裂国家行径就能入刑。

法案通过前的周末，去年当选沙田沥源区区议员的香港民间人权阵线召集人岑子杰接受中央社记者越洋电话访问时表示，去年的反送中运动到区议会选举，都是香港人民意志的展现。“这就是北京一直说的，‘主权回归，但民意没有回归’”。

回顾过去一年，从港女命案延伸为反送中抗争，再到当局祭出“港区国安法”，情势变化之快，令外界措手不及。但看在民主党立法会议员涂谨申眼里，一切并非毫无迹象可循。为了陈同佳引渡事宜，涂谨申去年曾多次来台沟通。他日前接受中央社记者访问时说，很多人会以“蝴蝶效应”来形容这一系列风波，“事实上，早在2014年北京推出的白皮书当中，就有‘中央拥有对香港特别行政区的全面管治权’。所以，不论是逃犯条例，或是国安法，都是展现全面管治权的手段”。

涂谨申认为，从雨伞（占中）运动到反送中，香港人展现反对当局改变“一国两制”的强大决心，但北京已经铁了心要镇压港人。在香港立法会选举前推出“港区国安法”就是要防止失去对立法会的控制，接下来很可能有大量参选人被取消资格。

近期以来，包括香港苹果日报创办人黎智英、民主派大老李柱铭陆续被起诉。涂谨申表示，已做好心理准备面对“港区国安法”，但身为资深民主派议员，纵使可能有人身安全疑虑，他还是会继续努力要求当局维持“一国两制”承诺。

据岑子杰则认为，中共现在要怎么对立法会选举采取行动还不明确，但可以想见，北京绝不会允许诸如伞运领袖黄之锋这类指标性人物参与立法会选举。

据该报道，反送中运动过程中，抗争者们常说“来日煲底除面罩相见”。其中，“煲底”泛指示威区，但更多时候指的是风暴核心－香港立法会。然而，在国安法的阴影之下，泛民派恐无法在立法会选举重现区议会选举的荣景，而港人何时能“煲底除面罩相见”，更未可期。

据中央社说，2019年至今，总计数百名香港示威者流亡来台。部份示威者为了照顾年轻同伴，放弃香港的一切，陪同来台。在台就学的示威者中，有人刻意选读政治科系，希望继续为香港寻找出路。