香港国安法深夜刊宪生效 急以一小时之差象征性羞辱英国

香港国安法周二在全国人大常委会表决通过，香港政府当日深夜11点刊宪，公开港区国安法的具体条文，并在即日晚上生效。其中规定犯分裂国家罪、颠覆国家政权罪、恐怖活动罪、以及勾结外国或者境外势力危害国家安全罪的，最高可处无期徒刑。路透社说，该法颁布的时机被认为是对英国的一种象征性羞辱，距离香港回归中国23周年只提前一个小时。

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据路透社今天报道称，香港国安法深夜刊宪生效，国际社会反响强烈。随着该法案生效，当局周三势将为香港金融中心的心脏地带铺上一条安全毯，此前活动人士誓言要违抗警方禁令，举行集会反对这些措施。当地媒体称，当局将部署多达4,000名警察压制任何抗议活动。香港国安法赋予北京方面广泛的权力，并为彻底改变香港这个全球金融中心的生活方式奠定了基础。

据路透社，北京一直未公布香港国安法的全部细节，让750万香港民众没有时间在6月30日晚上11点(1500GMT)法规生效前消化这些复杂的法条。该法颁布的时机被认为是对英国的一种象征性羞辱，距离香港回归中国23周年只提前一个小时。

由于担心该法破坏香港的自由，香港活动人士黄之锋所属的香港众志(Demosisto)和其他民主团体称它们将解散。

这项法律进一步加剧了中国与美国、英国和其他西方政府的冲突。西方政府称，该法侵蚀了香港在1997年7月1日回归时被赋予的高度自治。英国和20多个西方国家敦促中国重新考虑这项法律，称北京必须在香港保留集会和新闻自由的权利。美国谴责这项法律违反了中国政府的国际承诺，并誓言将继续“打击那些扼杀香港自由和自治的人”。美国周一开始取消美国法律给予香港的特殊地位，暂停国防设备出口并限制香港获得高科技产品。美国政府本已在贸易、南海和新冠疫情等问题上与中国陷入争端。

中国称，将采取必要的反制措施。中国之前驳斥了英国、欧盟、日本、台湾及其他国家和地区对该法律的批评。香港特区行政长官林郑月娥在向联合国人权理事会发表的一段视频中敦促国际社会“尊重中国维护国家安全的权利”。

她表示，国安法不会损害香港的自治或司法独立。北京和香港当局一再表示，这项法律是针对少数“麻烦制造者”，不会影响香港的权利和自由，也不会影响投资者的利益。

据中国中央电视台军事频道的微博账号公布，在北京通过国安法之际，中国解放军驻香港部队展开联合搜救、临检拿捕、互为对抗等多项实战化课目演练。

据路透社说，该法规定的最高刑罚为无期徒刑。量刑则一般可高至10年。与犯罪相关的财产可被冻结或没收。当国安法与香港现有法律出现冲突时，将以国安法为优先，中央在“特定情形”下可行使特别管辖权。

解释权归中国全国人大常委会。审理国安案件的法官将由香港特首任命。根据该法，香港将首次新成立国安公署，不受香港政府管辖。此外，经行政长官批准，可对有合理理由怀疑涉及实施危害国家安全犯罪的人员进行截取通讯和秘密监察。

请求外国或者境外机构对香港或者中国进行制裁、封锁或者采取敌对行为的人，可能犯有勾结外国势力罪。

香港国安法称，驻港国家安全公署、外交部驻港特派员公署会同香港政府采取必要措施，加强对外国和国际组织驻香港机构、在香港的外国和境外非政府组织和新闻机构的管理和服务。

报道称，路透本月进行的民调显示，多数香港民众反对这项立法，但对抗议活动的支持度也下降至仅略超一半。政府总部前聚集了数十位支持北京政府的民众，他们开香槟、挥舞五星红旗庆祝国安法的通过。