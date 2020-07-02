「台湾不是中国一部分」吴钊燮呼吁美国继续支持台湾参与国际组织

台湾外交部部长吴钊燮今天接受胡佛研究所学者专访，呼吁美国继续支持台湾参与国际组织，当面临中共阻挠时，告诉国际社会「台湾不是中国的一部分」。

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吴钊燮在美西时间1日接受一个网络广播节目「太平洋世纪」（The Pacific Century）的专访，主题是「亚洲之华人民主」。主持人是史丹佛大学胡佛研究所研究员欧斯林（Michael Auslin）及加州大学柏克莱分校法学教授柳约翰（John Yoo）。

吴钊燮在节目中分享台湾对抗新冠肺炎疫情的成功经验，以及对国际伸出援手的初衷，本于「台湾人乐于助人的天性」，包括捐出千万口罩给美国及提出需求的国家。

在台湾参与国际组织方面，吴钊燮希望美国能够持续帮忙，当中共阻挠时，大声告诉国际社会「台湾不是中国的一部分」。

吴钊燮强调，台湾与香港是两个民主的前哨站，从长期民调的趋势，看出台湾人对中国的信赖度达到新低点，九成台湾人不相信一国两制、不认为一国两制适用台湾，也不信任中国处理香港问题的方式。

有关「港区国安法」6月30日生效，吴钊燮表示，这是一件「不幸与严重」的事，不仅港人的民主自由受限，外国人也可能因批评中国而受罚，台湾会协助港人追求民主自由，以及寻求国际合作。

主持人担心新冠肺炎疫情蔓延，中共借机扩大影响力，询问台湾将如何扮演国际协助的角色？吴钊燮分析台湾与印太四角美国、日本、印度与澳洲的关系进展，肯定现阶段的台美与台日关系变好，并且是在最好的状态中；台澳之间会继续深化高层的对话；而在印度中立的立场下低调发展台印关系。

主持人之一的欧斯林刚在5月发表新书「亚洲新地缘政治：重塑印太论文汇编」。他引用了上世纪耶鲁大学地缘政治理论学者斯毕克曼（Nicholas Spykman）所提出的「亚洲地中海」理论，认为控制东海、南海、黄海、日本海及临海沿岸地区，就等于控制欧亚；控制欧亚，就等于控制世界，而中国正朝此目标前进。

对于中国以「一带一路」开启争霸海权、路权的雄心，以经济施压、武力威胁、情搜及宣传，积极企图重塑世界，以遂行其利益，挑战西方标准与规则，欧斯林经常发表文章提出警讯。

「太平洋世纪」是胡佛研究所去年3月1日开播的在线节目，不定期讨论中国与亚洲相关的政经社会时事议题，聚焦在美国的亚洲政策，是美国智库少数以亚洲时事为主题的播客节目，收听对象大多是美国政治界、学术界，及关注亚洲事务的人士。