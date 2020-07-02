如何评估香港自由被国安法打压？且看六点

《外交政策》（Foreign Policy）引用《自由之家》的一篇文章分析指出，一旦香港国安法实施后，有六个关注点可以判断香港的自由度受到侵蚀或甚至消失。根据国安法条文，反涉嫌从事“分裂主义”、“颠覆国家”、“恐怖主义”以及外国介入者，都将面临刑事的起诉，而这些正正就是长达一年香港街头运动所反对最力的目标，再加上北京将可以派出国内的国安人员自由在港活动，这会增加当局对反对者的监视、恐吓甚至可能用北京的一套来对付习惯于发表言论自由的政治评论员。

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中国法律问题研究专家孔安远（Jerome Cohen）预测国安法一旦实施，香港将出现大规模的逮捕，而下列的六大环节将值得观察，作为判断国安法对香港自由的影响。

1. 拘捕新闻业者。自从去夏的反修例运动以来，香港暴力对付记者的事件有所增加，偶然更有拘捕事件，例如壹传媒创办人黎智英就因为参与示威而被逮捕，但至今仍未有记者因为被捕。需要注意的是，今后有没有像中国大陆般的逮捕记者行动，包括随之而来的大陆式审讯。

2. 惩罚不听话的传媒。1928年成立香港电台（RTHK）是纳税人透过政府的拨款运作的媒体，直至最近都享有很大程度的编辑自主，同时是一个广受敬重的媒体，但近年其自主性已备受侵蚀，五月底当国安法立法消息一出，香港电台的电视讽刺时事节目《头条新闻》，相信在港府的压力下，因次而被结束。香港电台今后是否逐步，或骤然之间变成港府的一个喉舌，而其他私人拥有的传媒会否因为报道敏感的议题而被处分和吊销运作，也值得观察。

3. 追溯控诉。现在很多港人都纷纷关闭他们的社交网站帐户，例如过去他们依赖作为号召游行示威的Telegram网站，并同时纷纷购买翻墙软件，以免他们的言论成为未来被起诉的证据。因次，是否有人因为国安法实施之前的言论而被控诉，足可判断国安法的追溯对言论自由所造成的威吓有多厉害，而这又违背香港的普通法。

4. 网上言论自由的收紧。代表科技界的立法会议员莫乃光告诉自由之家，在香港国安法下，“

互联网服务供应商、电讯商以及那些管理社交平台者，或甚至管理大量数据中心的人士”，都可能对用户的内容承受更大的责任，换言之，他们将被逼在他们的平台进行审查。他们可能需要将手上的资料交给当局。因此，国安法实施之后，是否有相关的法例相继出笼，诸如资讯储存本地化（伺服器不能放在外国）、中间人的责任、实名登记或对“虚假新闻”进行定义。

5. 收紧艺术和学术自由。香港本来是政治开放的艺术社区熔炉，一些讽刺林郑月娥甚至习近平的创作到处可见，但在大陆却不容许，香港的创作者今后或许会担心他们的作品会否牴触“分裂主义”或“颠覆国家”的红线。就算在国安法之前，香港的艺术和学术自由近年来已备受蚕食。不少学者担心北京将利用国安法进一步收紧香港的大学，从而削弱这些专上学院的国际性。

6. 对宗教社区的打压。香港比起大陆享有相对的宗教自由。香港目前是百教开放的地方，除了基督新教和罗马天主教，还有在中国受到极尽打压，但在香港却是合法注册而且公开运作的法轮功。这些宗教或多或少都曾对逃避警察追捕的示威人士提供庇护，有数家天主教堂还为1989年六四举行烛光悼念。法轮功则不时摆设街档宣传反共讯息。因此，值得注意是在国安法实施之后，香港的宗教信仰自由会否受到剥削，或甚至打压。

中国大陆的法律条文一向都是含糊不清，以便给予当局最大的解释度，今天可被容忍或甚至正式准许的，在法律条文一字不改下，明天可以突然变成“煽动”或“颠覆”。因此，外界可以从上述六个范畴的发展予以观察，从而判断国安法如何打击甚至扼杀香港的自由。