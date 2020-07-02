彭斯：北京强行通过港区国安法“背叛国际协议”

美国副总统彭斯周四接受CNBC访问时表示，中国在香港通过实施的“港区国安法”是对一项国际协议的背叛。而欧盟委员会主席冯德莱恩也表示，实行港区国安法对中国“有长期影响”。

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彭斯表示，“中国通过、现在强加于香港的国家安全法，是对他们所签署国际协议的背叛，对全世界爱好自由的人们，这终究是无法令人接受的。 彭斯所指的是1997年香港回归中国时中国与英国达成的协议，这项协议指出，香港将受“一国两制”架构管辖，从而拥有比中国大陆更多的自由。

北京和香港当局说，国安法用意在于压制一些“麻烦制造者”，不会影响权利或自由。但批评人士担心，这将摧毁这座金融中心的民主运动，并抑制包括独立司法制度和抗议权在内的自由。

英国政府为拥有英国国民海外护照（BNO）的近300万香港公民提供定居英国的机会，但北京坚决反对此一作法。

另据报道，欧盟委员会主席冯德莱恩周四表示，香港实行港区国安法会对中国“有长期影响”。

冯德莱恩指，中国在欧洲有不少贸易利益，如果欧盟成国一致确信对香港实行港区国安法有意见，将会对中国有长期影响。冯德莱恩没有说明是什么影响。

欧盟此前发表声明，指北京方面决定推行港区国安法，“没有充分咨询港人意愿”。中国驻欧盟使团发言人回应欧盟的声明时重申，一国两制是中国的国策，香港事务属中国内政等。