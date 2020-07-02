法国《Marianne》周刊：北京希望同化香港，然后照此办理台湾

法国《Marianne》周刊7月1日指出：英国将香港移交给中国23周年之际，这个半自治领土开始爆发示威活动。示威者反对习近平7月1日颁布的香港国安法。该刊邀请法国亚洲研究中心主任Jean-François Di Meglio解析北京的意图。

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《Marianne》周刊记者Samuel Vivant写道，香港一觉醒来头晕眼花。中国主席习近平周二颁布了国家安全法。再蚕食一些香港的自由。该法关于“颠覆”，“分裂”，“恐怖主义”，“勾结外国势力”的条文，进一步收紧这个前英殖民地身上的枷锁。香港7月1日第一批示威抗议活动和第一批人被逮捕之际，人们再次聚焦香港的自治和民主诉求。《Marianne》周刊邀请法国亚洲研究中心主任Jean-François Di Meglio对香港局势进行解析：

最佳报复时机

问：香港的民主抗议活动可以追溯到2019年。为什么这个镇压性的安全法现在才出来？

答 : 这是香港回归纪念日，非常有象征意义，就是要提醒人们，7月1日，当年决定了“一国两制”。“一国”，是北京现在通过干预要强调的层面。

“现在”的第二个维度是：它是2019年抗议活动的一面镜子。当时在街头的压力下，中国撤回了引渡（送中）法案，丢了面子。当时人们预测中国当局会进行反击，但他们只是等待。中国人的心理不同：他们从长计议，仔细盘算。北京把赌注押在了疫情危机和全球注意力都投向中国的此刻。这是采取行动，传达信息，进行报复的最佳时机。

最强烈信号

问：中国当局的意图是什么？是否要同时遏制独立份子和民主运动？

答: 北京绝对不想要香港的民主诉求。但这件事也有一部分是玛格丽特-撒切尔的错。因为英国当年一直没有在香港建立民主制度。

中国当局做事的方法也有意思。那个国安法直到头天晚上还在保密。这是算计好的。要营造某种气氛。在此期间，很多人因为担心成为这个法的打击目标，都收拾行李离开了。现在逮捕行动已经开始。北京要树“典型”，要把香港禁锢起来，要灭掉一切抵抗运动。

中国发出的最强烈的信号，是在香港设立一些办事处进行执法，在他们认为必要时立即出手。这有一种威慑性的紧张神经质。

香港发生大规模游行时（2019年），我们推测中国当局会大规模镇压。但是没有。它陷入了左右为难的境地。中国不想再来一次天安门（屠杀）。

这个国家处于一种矛盾状态。这是一种概念的困境：它自称自己是共产主义，却实践资本主义。同样，它说“香港是属于我们的”，却又让这块领土有足够的“自由”进行商业活动。他们不想杀死会生金蛋的鸡。

金融转移减压舱

问：但是，应该担心香港会失去一部分自治权吗？

答 : 香港的自治权从来不存在，不论是跟英国，还是跟中国。当然它有一种自治的外观。南华早报（属于阿里巴巴集团的港媒）时不时批评一下中国政治。这是一种表面的自治。实际上，这块领土取决于人民共和国的善意。不过，中国当局并不想终结香港在金融和经济方面的自治。因为这些自治可以为他们的利益服务（又回到概念困境）。北京不想吓着那些打算在香港定居的投资者。而且，对于中国的某些金融转移，香港是一个名副其实的过渡减压舱。

同化香港 再办台湾

问：是否对台湾有多米诺骨牌效应？

答：从技术上讲不可能。台湾跟香港的地位不一样，尽管中国很想（让它们一样）。在战略上，北京打算先把香港同化掉，然后依照对付香港的模式来办理台湾。可是，面对北京这个战略，台湾女总统非常机灵，她从不使用“独立”这个词汇，所以从纸面上，她不会被抓住把柄。多米诺骨牌效应眼下不可能出现。如果明天在中国发生大规模的灾难，也许中国当局会企图用强侵略台湾，但这很难预测。

西方没有统一战线

问：对于这些事件，西方能采取什么对策？

答：我们不能期望西方做什么。因为他们与中国处在一种类似《冷战》的状态。在《冷战》中，双方不会投入直接的战争，除非涉及切身的利益。而香港对于美国来说，不是切身利益。香港对于他们（美国人）只算是一个经济和金融利益。现在这方面的利益还没有受到威胁。对于英国也一样。更笼统地说，西方没有一个统一战线，也没有在不应该越过的红线上做出任何声明。因此，中国可以在这些限制范围内采取行动，这是它做法的精明之处。