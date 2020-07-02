港府：“光复香港时代革命”有颠覆国家政权含意 黎智英表示不会离港

香港政府周四晚发表声明，指“光复香港，时代革命”口号在今时今日有“港独，或将香港特区从中华人民共和国分离出去，改变特区的法律地位，或颠覆国家政权的含意”。另外，黎智英表示，国安法实施后香港已死但他不会离开香港。

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港府发言人称，“特区政府严正谴责任何挑战国家主权、统一和领土完整的行为”，并指港区国安法禁止分裂国家及颠覆国家政权等危害国家安全的行为和活动，社会大众不要“以身试法”。

香港周三有大批市民不理会警方禁制，参加年度泛民主派的年度“七一”游行，期间有人展示写上“光复香港，时代革命”字句的标语。

《中央社》报道，“光复香港，时代革命”是“反送中”运动的口号。港区国安法生效后，外界对这句口号是否违反相关法令出现争议。

另据报道，香港《壹传媒》创办人黎智英接受美联社专访时表示，《港区国安法》生效后，他熟悉的香港已死，但他不会离开香港，也不怕坐牢。

黎智英说，即使家人有一天离开香港他都不会走，因为他的离开会使自己名誉受损，也会使《苹果日报》失去公信力，并破坏民主运动的团结。黎智英表示，他会继续为香港争取民主，但要使用非常不同的方法。

黎智英认为，极端独裁者不会长存于现今的世界，因此民主运动必须坚持。他坚信时间在他们一方，他们也处于历史的正确方向。

据报道，刚解散的“香港众志”创党主席罗冠聪周四晚透过脸书证实，他已离开香港。但基于风险，暂时不便透露更多资讯。 罗冠聪同时透过众志先前成立的媒体社交群组，发布这一讯息，并表示将专注国际连结和民间外交工作。 先前有报导表示，罗冠聪已在“港区国安法”6月30日深夜11时生效前离港。