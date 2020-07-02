美国会两党议员谴责香港国安法 提出两党法案向港人提供政治庇护

中国人大30日通过《香港国安法》之后，引发美国国会两党议员同声谴责，参众两院提出具两党共识的《香港安全港法案》(Hong Kong Safe Harbor Act)，给遭受《香港国安法》迫害的港人第二优先(Priority 2)政治庇护。

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早前，美国因《香港国安法》，已宣布撤销对香港特殊待遇地位，停批出口许可证豁免，同时停止向香港出口军用设备，并继续评估撤回其他特别待遇。

参议院版本的《香港安全港法案》由共和党参议员卢比奥(Marco Rubio)、民主党参议员曼尼德兹(Bob Menendez)提出，众议院版本由共和党众议员柯蒂斯(John Curtis)、民主党众议员卡斯特罗(Joaquin Castro)提出。法案要求国务院指定特定港人为特殊人文关怀的第二优先级政治庇护(Priority 2 refugees)。对象包括香港居民，或因和平表达政治观点、和平参与政治活动及组织而对遭到迫害有充分担忧者，曾因和平行动被正式控罪、逮捕、定罪者，或上述两大群体的中国籍配偶、子女、父母。

法案规定，受理该政治庇护申请可在香港或第三方国家完成，之后可申请成为美国永久居民或公民；法案还鼓励美国的盟友、伙伴对逃离中国政府压迫的香港居民施行类似政策；法案将在实施的五年后失效。

国会众议院议长佩洛西(Nancy Pelosi)推文，指北京通过所谓国安法的目的，就是要恐吓与压迫香港的言论，特朗普总统应依国会通过的法律，追究中国官员责任。

众议院外交委员会共和党首席议员麦考尔（Michael McCaul）发声明表示，今年的香港主权移交七一纪念日，对全球热爱自由的人民来说，是特别黑暗的一天。中共推动《香港国安法》，无耻地违反国际法，也终结了“一国两制”和香港自治，美国将会持续不动摇地支持在中共暴政压迫下争取自由的港人。