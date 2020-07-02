美国呼吁跨国公司考虑撤走香港总部

港区国安法30日深夜由港府公布即时实施，特首林郑月娥签署该法，并已刊宪生效。

美国商务部长罗斯星期三呼吁在香港设有总部的公司，有鉴中国已经开始在香港实施国安法，因此现在应该是考虑撤出香港的时候。据路透社报道，罗斯说：“我相信所有在香港设有亚洲总部的公司，现在应开始考虑新实施国安法，即香港与中国大陆新的关系，能否继续使得香港一如过去那般的，仍然拥有优势作为设立总部的地方。”

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对于香港国安法生效之后，美国取消香港经贸特殊地位，营商环境有变可能触发外资撤出香港，香港商务及经济发展局局长邱腾华1日表示，他会继续向商会进行解说工作，并利用香港海外经济贸易办事处向各地的人士进一步清楚说明，希望他们在充分了解港区国安法后，对香港维持充分的信心。

至于北京会否对美国采取报复措施，罗斯回应：“我们已经采取了果断的行动，现在要看他们了。但如果他们已经作出如此粗暴的行为，还说要报复我们这般的审慎和温和的行动，那倒是显得有点奇怪。”

针对美国呼吁外资将亚洲总部撤出香港，根据苹果日报报道，有香港基金界人士表示，得悉已有少数对冲基金拟将全部资金调离至新加坡，又形容条例比想像中辣，“从根本性摧毁香港作为国际金融中心的地位”。

报道引述一名不愿具名的基金界人士认为，国安法条文改变了国际对香港以往的认知，将改变香港的功能和角色，“少了外资会再选择香港作为集资中心”，中国的目的是借法例制造白色恐怖，显然成功令大家恐惧，估计事件加快撤资活动，大型跨国企业将分批减少在港的资产及业务，例如已不会在港招聘。他续指出，身边有不少金融从业员已计划后路或移民，自己亦打算去新加坡发展。

资深对冲基金经理钱志健分析，国安法对外国资本的影响要分个人及企业层面来看。从个人层面而看，国安法使香港警队有权冻结资产，时间可以是一年半载，理由可以是莫须有，例如说出于调查便可，将对受影响的个人造成家庭财政问题。钱建议，个人处理资金配置时，宜把六成存放到海外，余下的四成才留在香港。企业方面，钱指目前较难评估，尤其未有英文版条文，但料最后会与港人过往一直沿用的普通法有出入，较具规模的企业即使以香港作第二总部，也不敢将关键要员派到香港，及担心在港资金会遭冻结。

彭博另引述商界人士指，港版国安法对商界的意义，就是：别碰政治。长远而言，香港资产的风险溢价料上升，致估值下降及潜在资本外流。巴克莱银行首席执行官Jes Staley受访时坦言，不会参与政治，认为这是一个非常困难的政治局势。

澳洲基金Tribeca Investment Partners投资组合经理Jun Bei Liu亦指，国安法增加在港工作的复杂性，市场风险溢价亦会略增，长远来看，或会看到更多国际企业及投资者以亚洲市场，而不是以香港作为中心枢纽。