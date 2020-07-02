美国海关扣押一批来自新疆再教育营假发制品

中国新疆维吾尔自治区大坂城，这是一座被北京称为“职业技能教育中心”的外围。路透社拍摄于2018年9月4日。

美国海关7月2日宣布，截获了一批有可能在中国新疆劳改营制造的假发产品，将近13吨的真人假发制品总价值超过80万美元。美国政府多部门在同一天发布联合声明，呼吁美国企业检查其供应链是否有强迫劳动有关联。人权组织指出在新疆至少有100万穆斯林被拘。

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美国海关与边境保护局今天表示近期扣押一批假发产品，包括真人假发，睫毛等。美国海关怀疑出口这些假发产品的美馨发制品有限公司与新疆强迫劳动营有关联，而这批假发制品可能是强迫劳动的产物。

人权组织指出，中国政府在新疆地区实行高压政策，至少有一百万穆斯林人被拘留。

美国海关与边境保护局 助理局长史密斯曾在一份声明中表示：“这批产品的生产过程已严重违反人权，我们希望通过扣押这批产品向全世界发出一个强烈信息，就是那些希望向美国出售产品的公司清楚，美国不容许其供应链中含有非法和不人道的元素。”

同一天，美国国务院丶财政部丶商务部与国土安全部发布联合声明，警告美国公司应该检查他们在中国的供应链中是否有中国在新疆与其他地区进行人权侵害的行为。

目前已经有包括美馨发制品有限公司等三家公司被列入有强迫劳动的黑名单上。