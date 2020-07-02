美国海关扣留80万美元来自新疆假发产品

美国网络媒体Axios有关美国海关扣押来自新疆的人发产品的报道

就在国际舆论日益关注新疆维族人被强迫劳动现象之际，美国网络媒体Axios 本周三引述来自美国政府官员的信息独家报道说，美国海关与边境保护局近日扣留了一批来自中国新疆涉嫌通过强迫劳动制造的近13吨的假发与其他人发产品。

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报道指出，美国法律禁止进口强迫劳动制作的产品，但是，要追溯这些产品进口美国的供应链，并且调查确认是否属于强迫劳动产品却并非易事。

美国海关官员6月17日向新疆南部的罗布县美新发制品有限公司发出了通知，已经要求美国入境口岸扣留从该公司运往美国的任何货物。

纽约/纽瓦克港的海关和边境保护局官员随后扣留了美新发制品的货物，其中包括假发和其他人发制品。

扣留令表明美国海关与边境保护局已发现有力的证据将这些产品与强迫劳动联系起来。货物被扣押后，进口公司将有机会提供证明其不是用强迫劳动制造的。

美国海关贸易办公室执行助理专员布伦达·史密斯发表声明指出：“这些商品的生产构成了非常严重的侵犯人权行为，拘留令的目的是向所有寻求与美国开展业务的实体发出明确和直接的信息，即美国不能接受非法和不人道的产品。”

美国国家安全委员会发言人约翰·乌利奥特（John Ullyot）也向Axios记者表示： “如果事实证明，这种高度可疑的，重达13吨的人类发运确实与维吾尔族集中营有关，那么中国共产党必须向国际社会对他们的行动做出解释。”

中国驻华盛顿特区大使馆到目前为止尚未回应美国媒体的提问。