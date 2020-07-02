英国宣布给予港人BNO护照5年居留满6年可申请公民

香港国安法生效第一天，香港前宗主国英国正式宣布将会向英国国民（海外）护照（BNO）持有人提供入籍途径。在此之前，美国两党议员们发起了一项提案，将给根据港区国家安全法可能遭受迫害的香港居民给予难民身份。目前估计一共有大约300万名港人持有BNO护照。

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英国首相约翰逊1日在国会发言批评港区国安法的执行和过分要求，是明显及严重违反《中英联合声明》。约翰逊表示，之前已清楚表示一旦中方实施港版国安法，英方将向BNO持有人提供可以在申请成为英国公民的新途径，他表示“这正是我们现在会做的事”。

外相蓝韬文继约翰逊后在国会上发言介绍入籍方案内容，指出该项“度身订做”的移民途径适用于300万名合资格港人，方案并无配额。英国会向合资格港人提供5年的逗留许可，其间有权工作或读书，5年后他们可再申请定居资格，再过12个月即可申请公民权。

蓝韬文同日表示，英方会兑现对BNO持有人的承诺。根据英方的新计划，会让BNO持有人免除只能逗留6个月的限制，然后获准5年的有限居留许可，期间可以在英国居住与工作，在5年后，他们可以申请定居身份，继而在额外12个月后申请成为英国公民。

蓝韬文称，BNO持有人与他们的居港家属也会是新政策的合资格者。

英方这次公布的计划，与英国内政大臣彭黛玲（Priti Patel）之前在6月12日致函首相约翰逊讲述的方案一致，当时她在信中建议向BNO持有人及其家属提供一条明确入籍英国途径，即可以在英国居住，5年后定居、再额外1年后有权申请入籍的途径。

此外，根据华尔街日报报道，美国两党议员们发起了一项提案，将给根据新国家安全法可能遭受迫害的香港居民给予难民身份。

报道指，这项提案在中国公布新国安法文本几个小时后随即提出，由参议院佛罗里达州共和党议员鲁比奥（Marco Rubio和）新泽西州民主党议员Bob Menendez以及众议院的犹他州共和党议员John Curtis和德克萨斯州民主党议员Joaquin Castro提出，两院还有十几位议员联名支持。

该提案将要求美国国务院指定因表达政治观点或和平参与政治活动而遭受迫害或有充分理由害怕迫害的香港居民为需要特殊人道主义关怀的难民。该提案称，如果这些人的父母是中国公民，他们的配偶、子女和父母也将享受这一特权。

难民申请的文件可以在香港或第三国完成，然后难民就可以申请美国永久居留权和公民身份。这一机会不受美国目前难民配额的限制，从法案通过之日起五年内有效。

这项名为《香港安全港法案》(Hong Kong Safe Harbor Act)的提案提出之前，美国参议院上周通过了一项两党提案，该提案将制裁那些侵蚀香港有限自治权的中国官员，以及与这些官员有业务往来的银行和公司。