贾跃亭完成破产重组：向各方表达最诚恳的歉意

7月2日，乐视公司创始人贾跃亭发布了一封公开信，宣布其在美国申请的个人破产重组程序终于完成，重组方案正式生效，同时债权人信托也正式设立并开始运营。他表示，“自己是乐视体系一夜崩塌的第一责任人，很多人由此蒙受了巨大的损失，再次向大家表达最诚恳的歉意”。

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据财新网报道，2016 年乐视体系逐渐崩塌后，贾跃亭将法拉第未来（FF ）智能电动汽车发展作为其重新翻身的机会，2017 年飞往美国专注造车，但FF依旧没能拯救其债务问题。债权起诉让贾跃亭被迫选择个人财产重组，2019 年 10 月，贾跃亭正式发布个人财产重组方案。根据美国破产法律，债务人一旦向破产法院提交个人破产重整计划，债权人对债务人的诉讼程序自动中止。贾跃亭意图通过破产重整，化解过去历史对 FF 的威胁。

分析人士指，贾跃亭选择个人破产重整还意在通过成立债权人信托的方式来解决其债务问题。他将 FF 的股权、收益权等资产转入债权人信托，由债权人享有。在其个人破产重整之后，贾跃亭将不再持有 FF 的股权。根据美国法律，这一破产重整方案生效时，贾跃亭在美国境内的个人债务自动解除，而其在中国国内的债务没有解除，但其破产方案中设立了四年宽限期。债权人在宽限期内不再向贾跃亭提起新的偿债诉讼。方案生效后 90天内，此前向贾跃亭提起限制高消费、限制出境和失信被执行人的债权人，需要向中国法院请求解除。

据破产文件显示，贾跃亭的个人资产总额为14.17亿美元，其中绝大部分为金融资产，达到14.12亿美元。价值最高的金融资产为FF母公司Smart King旗下的West Coast LLC，为8.6亿美元，其次是另一家子公司太平洋科技控股，价值3.2亿美元。贾跃亭本人则在信中写道，“我在美国申请的个人破产重组程序终于完成，重组方案正式生效，同时债权人信托也正式设立并开始运营。”他指出，“我已经不再拥有FF的股权，进而完成了由一名纯粹的创业者，向以创业心态打工和用打工方式创业的转变。”他表示，“我已经在债权人信托中预留了不超过10%的比例，主要用于乐视网股民的或有补偿，待履行完相关法定程序后即可以实施，我也会安排专门的团队协调乐视网股民的赔偿事宜。”

贾跃亭在信中称，“创业二十年来，我经历了太多的起起伏伏。尽管外界评价我所创立的互联网生态模式无疑是成功的，并为很多同类企业所证明，但一个不容回避的事实是，我是乐视体系一夜崩塌的第一责任人。我深知相关各方以及你们的家人由此蒙受了巨大的损失，我要再次向大家表达最诚恳的歉意。”针对他发布的这一消息，有网友则调侃称，“贾跃亭申请破产的行径历时 7 个月，不仅甩掉了债务人的身份，还利用老婆拿到了巨额赔偿，换来了自己的自由之身，如今不知又要割谁的韭菜”。