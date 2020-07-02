长江一号洪水逼近三峡大坝 上游重庆三层楼大水穿堂过

中国南方大部地区自六月初以来暴雨有增无减，中国水利部7月2日宣布，长江一号洪水已在上游形成，顿使三峡水库入库流量激增到每妙5.3万立方米，尽管三峡大坝已于29日开启两个泄洪孔，加大下泻流量，三峡库区水位再破限制水位近两米，升至146.97米。三峡大坝上游重庆下游武汉，形势严峻。

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长江委水文局“长江干流洪水编号”一号通知，“受强降雨影响，长江上游干流、吴江及三峡区间来水明显增加。受上述来水影响，三峡水库来水快速增加，7月2日10时入库流量涨至50000立方米每秒，”因此达到洪水编号标准，确认“长江2020年第1号洪水”在长江上游形成。

根据中国媒体报道，三峡水库入库流量到下午2时已猛增到53000立方米每秒，接近洪峰水准，而同一时间段出库流量设定为每秒35000立方米。长江水利委员会2日早8时发出洪水蓝色预警，要求湖北、湖南、重庆等省区沿岸严加防范。

如果与6月29日三峡大坝首次泄洪时对比，可知目前三峡入库流量激增的情形非常严重。根据中国媒体报道，28日14时，三峡水库入库流量达4万立方米/秒，是27日14时的两倍，三峡库区水位突破限制水位，达147米，为此，29日三峡大坝首度泄洪，长江防总要求将三峡水库下泄流量上调至日均3.5万立方米/秒。而7月2日10时三峡库区入库流量涨至50000立方米每秒，下午2时更猛增至53000立方米每秒，可谓形势严峻。

三峡大坝所在的湖北省自6月27日到7月1日连续下暴雨，已导致全省14个地级市、63个县共198.21万人受灾，其中3人死亡，2.28万人紧急转移，房屋损毁1.16万间。三峡大坝中下游湖北境内，日前视频显示遭大水浸泡、无数汽车漂浮的宜昌市2日又发布暴雨黄色预警信号，

『楚天都市报』报道，武汉已于7月2日13时30分紧急拉响暴雨红色预警，武汉市黄陂区北部、新洲区东北部、江夏区中部以及其他暴雨中心发生崩塌、滑坡、泥石流、城市内涝等突发性地质灾害的风险较高。

三峡大坝上游城市重庆连日豪雨，城市部分地区发生严重洪涝，『凤凰网』公布的一则视频显示，超大豪雨下，来袭洪水穿过居民楼，从三楼倾泻而下，形成瀑布。目前已知死亡一人，失踪一人，六万多人受灾，2035人紧急转移。

7月2日是中国气象台连续第31天发布暴雨预警，中央气象台认为，六月2日以来，中国南方累计雨量大、覆盖范围广、降雨日数多，极端性强，其中江苏、安徽、湖北、广西、贵州等省区降雨量，比往年同期多出一倍以上。

中国水利部7月2日表示，截至1日中午12时，全中国共有19个省区304条河流的水位超过警戒线，“比往年同期偏多”。

官方预测，未来一周长江沿岸仍有三次强降雨过程，预计乌江中下游、清江及长江中下游干流附近累计雨量100毫米至150毫米。受降雨影响，向寸区间支流、乌江中下游、三峡区间、清江、汉江中下游、洞庭湖湖区及长江中下游干流将明显涨水，长江干流城陵矶附近地区、乌江中下游及部分中小河流可能发生超警洪水。

如此范围广，持续时间长，强度大的南方暴雨会持续到什么时候？ 中央气象台工程师张夕迪6月30日对中国媒体表示，破纪录的极端降水事件，可预报性是很低的。