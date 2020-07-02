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长江2020年第一号洪水在长江上游形成

中国长江三峡工程资料图片 © 网络图片

自北京方面消息，据长江水利委员会最新预测，三峡入库洪峰流量2日14时将涨至50000立方米/秒左右，莲花塘站水位6日将涨至警戒水位32.5米附近，可能达到长江编号洪水条件。长江2020年第一号洪水可能在近期形成。