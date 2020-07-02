长江2020年第一号洪水在长江上游形成
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自北京方面消息，据长江水利委员会最新预测，三峡入库洪峰流量2日14时将涨至50000立方米/秒左右，莲花塘站水位6日将涨至警戒水位32.5米附近，可能达到长江编号洪水条件。长江2020年第一号洪水可能在近期形成。
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新华社7月2日报导指，受集中强降雨影响，长江上游干流、乌江、三峡区间、洞庭湖水系发生明显涨水过程，长江中游干流各站水位持续上涨。2日7时，乌江武隆站水位191.7米，流量11900立方米/秒，三峡入库流量47000立方米/秒，莲花塘水位31.68米。
根据全国主要江河洪水编号规定，当长江洪水满足上游寸滩水文站流量或三峡水库入库流量达到50000立方米/秒、中游莲花塘水位站水位达到警戒水位或汉口水文站水位达到警戒水位、下游九江水文站水位达到警戒水位或大通水文站水位达到警戒水位等条件之一时，进行洪水编号。
长江水利委员会水文局当天在7时发布乌江、长江上游三峡库区、城陵矶河段洪水蓝色预警。受集中强降雨影响，长江上游干流、乌江、三峡区间、洞庭湖水系发生明显涨水过程，长江中游干流各站水位持续上涨，2日7时，武隆水位191.7米（流量11900立方米每秒）、三峡入库流量47000立方米每秒、莲花塘水位31.68米。预计本次过程，武隆站2日10时最高水位将在警戒水位193米附近，三峡入库洪峰流量2日14时在50000立方米每秒左右，莲花塘站水位6日将涨至警戒水位32.5米附近。
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