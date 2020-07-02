香港反对派领袖之一罗冠聪证实逃离香港

6月3日，民主人士罗冠聪(左)与黄之峰(右)在香港就北京强行推出港版国安法对媒体发表讲话。

香港恐怖气氛蔓延之际，香港最年轻的反对派领袖之一罗冠聪，周四证实已离开香港。

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罗冠聪是“香港众志”创党主席。周四晚，他透过脸书证实，已离开香港，但暂时不便透露更多信息。

罗冠聪表示，他已离开香港，将在国际层面为香港拥有更多的民主力行辩护。他同时表示，基于风险评估，暂时不透露自己藏身何处以及目前的个人处境。

罗冠聪是香港民主派最年轻的领袖之一，星期二，在北京宣布通过港版国安法之后，罗冠聪，以及众志核心成员黄之峰、周庭同时宣布退出众志，其后众志宣布解散。

罗冠聪在退出声明表示：“在『国安法』带领下，香港掀起一股腥风血雨的文革潮，香港人将被以言入罪、以思想入罪，轻则三年监禁，重则在白屋被刑求兼送中，人心惶惶。在浪尖的政治人物风险更大，在如此世道下，更是难料自身安危。”但他相信，“港人的抗争奋斗不会止息，只会以更坚毅的姿态延续。”他将“以个人名义继续参与反抗运动”。

另外一位青年领袖、香港众志秘书长黄之峰在退出声明中说，面对“国安恶法压境”，“严峻的命运放在眼前，个人祸福难料，更要拿起承担的勇气。我现在宣布辞任香港众志秘书长，同时退出香港众志，并会以个人身份践行信念。”

众志成员周庭则表示：“即使活在绝望当中，我们都要继续坚强的生活着，时刻记着彼此的存在。只要活着就会看见希望。”

“香港众志”创建于2014年“雨伞革命”时期，“雨伞革命”旨在反对北京对香港一国两制的蚕食，并要求“真普选”，运动持续数月。

星期三，在习近平签署港版国安法不到24小时，香港警方已经原因港版国安法拘捕十位参与七一抗议游行的人士。