香港国安法-见证遭受震动的港人

在数以千计的香港民众于7月1日周三，不顾禁令举行示威之际，警方随即采取了上百次拘捕行动，其中10次是依照新版国安法里的罪名。这一新法标志了前英国殖民地司法独立的终结。

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据本台RFI法广亚洲记者今天2020年7月2日周四发回的法文报道，在北京颁布了这一新法两天之后，众多港人依然处于震撼之中。亲民主派活动人士在信息中传递着愤怒 ˎ 悲哀与恐惧。在7月1日周三执行逮捕后的第二天，一位匿名的女大学生通过加密应用程序伤心地表示：“我很气愤，我感到悲哀，不知如何继续捍卫我们的自由。”

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在新的国安法框架内，最严重的罪行可判终身监禁。一部分香港记者也感到担忧，其中部分人周三还身穿荧光黄背心，处于示威者与执法者之间冲突的第一线。

一名女同行也匿名见证说，许多人改变了他们的社交媒体使用方式。在她的通讯薄里，多人退出了Whatapp 改用其它更安全的通信系统。部分人还他们的钱转到了海外账户。要知道，国安法有可能会充公资产。

面对压力，一些记者打算辞职，或接受自我审查。这样不会造成当局的不满。据其了解，一份撑国安法的请愿书可能已收集到了190万个签名。

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