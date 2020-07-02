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中国/香港/政治/国安法

香港国安法-见证遭受震动的港人

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Une femme réagit au gaz lacrymogène lancé par la police contre les manifestants mobilisés contre la nouvelle loi de sécurité nationale. Hong Kong, le 1er juillet 2020.
Une femme réagit au gaz lacrymogène lancé par la police contre les manifestants mobilisés contre la nouvelle loi de sécurité nationale. Hong Kong, le 1er juillet 2020. DALE DE LA REY / AFP
作者： 尼古拉

在数以千计的香港民众于7月1日周三，不顾禁令举行示威之际，警方随即采取了上百次拘捕行动，其中10次是依照新版国安法里的罪名。这一新法标志了前英国殖民地司法独立的终结。

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据本台RFI法广亚洲记者今天2020年7月2日周四发回的法文报道，在北京颁布了这一新法两天之后，众多港人依然处于震撼之中。亲民主派活动人士在信息中传递着愤怒 ˎ 悲哀与恐惧。在7月1日周三执行逮捕后的第二天，一位匿名的女大学生通过加密应用程序伤心地表示：“我很气愤，我感到悲哀，不知如何继续捍卫我们的自由。”

相关报道：香港-2020回归日禁游行 众多人被捕

在新的国安法框架内，最严重的罪行可判终身监禁。一部分香港记者也感到担忧，其中部分人周三还身穿荧光黄背心，处于示威者与执法者之间冲突的第一线。

一名女同行也匿名见证说，许多人改变了他们的社交媒体使用方式。在她的通讯薄里，多人退出了Whatapp 改用其它更安全的通信系统。部分人还他们的钱转到了海外账户。要知道，国安法有可能会充公资产。

面对压力，一些记者打算辞职，或接受自我审查。这样不会造成当局的不满。据其了解，一份撑国安法的请愿书可能已收集到了190万个签名。

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