中国外交部万言书驳人权质疑 称李文亮非“吹哨人”

中国外交部官网2日发表一份题为“关于涉华人权问题的各种谬论及事实真相”，以约1.4万字回应国际社会对于中国人权的37个常见质疑与批评，涉及当前香港情势、新冠肺炎疫情，以及新疆人权问题。当中并提及，武汉市中心医院眼科医生李文亮：是眼科医生，不是“吹哨人”。

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对于外界一直批评香港警察过度使用武力，中国外交部称，即使面对严重威胁警员生命安全的危险武器和暴力违法行为，香港警队仍展现克制，文明执法，极为专业。

中国外交部反批美国，警察暴力执法致人死亡、开枪射杀行为屡见不鲜，仅2019年就达到1,004起。截至2020年6月中旬，至少13人在美国各地因弗洛伊德事件引发的抗议示威活动中死亡，另有数百人受伤，逾1.35万人被捕。

中国外交部反驳的其中一个“谬论”涉及李文亮。中国外交部称，事实真相是，李文亮是眼科医生，不是“吹哨人”，没有被拘留。呼吸科医生张继先是第一个报告疫情病例的人，并因此受到嘉奖。

这分声明称，李文亮去年12月30日在张继先报告可疑病例的3天后，在同学微信群转发信息称“确诊了7例萨斯SARS”，该微信截屏在网上迅速传播造成恐慌。武汉警方因此在今年1月3日“请”其前往派出所谈话，“以训诫书方式予以劝导”。

中国外交部还表示，李文亮是好医生，也是中共党员。给李文亮医生贴上对抗体制的“英雄”、“觉醒者“等标签，是对李医生及其家人的极大不尊重，是极不道德的政治操弄。

针对新疆教培中心是“集中营”的批评，中国外交部称，新疆依法设立的职业技能教育培训中心，与美国推行的“社区矫正”本质上没有区别，都是为了预防性反恐和去极端化而采取的有益尝试和积极探索，并强调“近百万维吾尔人被拘押”纯属谣言。

中国外交部指出，新疆从未限制包括维吾尔族在内的新疆各族群众的出行自由，也从未限制包括维吾尔在内的各族群众与海外亲属的通信联系。

对于外界指控中国在新疆大规模拆除清真寺，声明称，新疆高度重视对清真寺的保护和修缮，对一些狭小破旧、年久失修、布局不合理或不方便信教群众宗教活动的清真寺，根据当地信教群众诉求，通过新建、迁建、扩建等措施进行调整布局，“受到广大宗教界人士和信教群众欢迎”。