中国官媒称扩造1000枚核弹头 美国吃惊促解释

据苹果日报今天引述中国官方媒体说，日内瓦裁军谈判会议在瑞士万国宫举行，美国裁军大使伍德指摘中国政府隐瞒武汉肺炎疫情连累全世界，还引述《环球时报》总编辑胡锡进发表关于中国应将核弹头数量扩充至1,000枚的言论，要求中方作出解释。据中国裁军大使李松在会上回应指，一位报纸主编在个人微博上发表的看法，不能代表中国军控政策。

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据苹果日报今天报道指，美裁军大使促华解释扩充1,000核弹头，胡锡进称：早知再讲多啲！胡锡进曾建议中国军方扩大核弹头数目至1000枚。

苹果日报指中国官方媒体报道，日内瓦裁军谈判会议在瑞士万国宫举行，美国裁军大使伍德指摘中国政府隐瞒武汉肺炎疫情连累全世界，还引述《环球时报》总编辑胡锡进发表关于中国应将核弹头数量扩充至1,000枚的言论，要求中方作出解释。《环球时报》总编辑胡锡进今日下午在微博回应：“我要知道美方这么重视，我当时就该再多说点！”

胡锡进上月在微博抛出“中国短期内需要将核弹数目提高到1,000枚，包括至少要有100枚东风-41战略导弹”的言论，引发舆论哗然。中国裁军大使李松在会上回应指，一位报纸主编在个人微博上发表的看法，不能代表中国军控政策，但中方坚决反对有人借此对中国的国防现代化建设横加指摘。他说：“从胡主编的原话看，他提出有关看法针对的是个别美国政客对中国的敌视和威胁，而这在一定程度上反映了一些中国公众和更广泛国际公众的普遍担忧，恰恰说明美国一些人头脑中根深蒂固的冷战思维的严重危害性。这才是问题的实质！冷战思维不可能使美国‘再次强大’，更不可能给世界带来安全。”

据该报道引述中国官方媒体称，李松又对美国裁军大使指摘武肺疫情问题，是“对中方的恶毒攻击，完全是企图摆脱自身国内国际抗疫责任的一派胡言。”据李松批评，美方拙劣的“甩锅伎俩”早已为世人所熟知，其谎言欺骗不了世界，欺骗不了人民，只能骗骗自己。李松扬言：“面对疫情，中国政府为本国人民做了什么，为世界抗疫努力做出哪些贡献？而美国政府为本国人民和世界又做了什么？世人自有公论，历史自有公论！”李松又批评，美国奉行单边主义、例外主义，退出一系列重要国际安全和军控条约，其影响相当于“大规模毁灭性武器”，使美俄双边核裁军体系濒于崩溃，李松认为，美国历史上欠全世界的“裁军账”，不能单凭一句“后双边世界”就“一风吹”！他敦促美方响应俄罗斯倡议，使《新削减战略武器条约》（New START）得以延期，致力大幅度削减自身核武库，为多边核军控与裁军进程创造必要条件。