中国微妙透露航母舰载机有突破

具有中国官方背景的中国航空研究院日前发表一篇文章，提及要让新一代战斗机明年首飞，外界揣测这可能是海军版的FC-31。报道称官方公布此消息或露玄机。报道称，FC-31是中国第2款国产匿踪战机，用以与美国洛马公司的F-35相媲美，两者间也有很多相似特点。

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据中央社今天报道说，官方露玄机，港媒研判舰载版FC-31战机有谱。报道引据“南华早报”指出，又名“鹘鹰”的第5代战机FC-31至今都没能吸引到中国空军或外国军方等买家，但防务分析家认为，FC-31仍有可能被改良做为新一代中国航舰的舰载机。

中国航空研究院（CAE）日前一则社媒贴文指出，尽管受2019冠状病毒疾病（COVID-19）大流行冲击，研发新战机的计划依然在轨。中国航空研究院在官网叙明，他们是中国航空工业集团所属的航空高科技研发中心，是国家级科研试验单位。文章表明“按照这个状态完全能够按期交付，确保型号首飞节点不耽误”但并未指出新战机的确切型号。内文还提到，中国航空研究院人员正与601所（沈阳飞机公司）合作；FC-31与目前服役解放军海军的歼15（J-15）战机都是沈飞所制造。

FC-31是中国第2款国产匿踪战机，用以与美国洛马公司的F-35相媲美，两者间也有很多相似特点。FC-31是2012年首飞，并于好几个航展里亮过相盼吸引买家，惜至今乏人问津，连中国空军都没下订单。

从官方在航展展出的模型与有人拍得的试飞照片，FC-31原型机已做了一些显著修正，防务分析师表示可能会修改成能当航舰舰载机。

据该报道，中国目前两艘现役航舰辽宁舰、山东舰都只有滑跳甲板，但下一代航舰将采用弹射系统供飞机起飞，目前的论辩是究竟FC-31或歼20（J-20）两者谁较适合作为舰载战机。FC-31因较歼20更轻、更短，这些都更易于修改成舰载机。