中国政论节目搬台湾 记者遭逐国台办斥无理

多家中国媒体在台设置录影棚录制政论节目，引发外界争议，台湾陆委会副主席邱垂正2日表示，中国媒体在台录制或制作任何节目，已明显涉及从事与许可目的不符活动，而中媒“东南卫视”的2名驻点记者也因违反相关规定，已被废止记者证与入境许可证，并要求今天立即离境。中国国台办发言人批此举严重干扰陆媒的驻点采访，应立即停止，否则民进党当局将承担由此引发的一切后果。没有消息说，台湾是否有媒体被允许在中国办新闻报道。

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据上报今天报道说，中国官媒在台开政论节目矮化台湾，东南卫视2记者遭废证并逐出境。

台北市议员王鸿薇日前在央视节目《海峡两岸》，竟称蔡英文总统为“领导人”，遭批自我矮化，据指出，该节目其实是在台湾的电视台摄影棚录制。而东南卫视的《海峡新干线》与海峡卫视的《今日海峡》节目则是在知名制作机构的摄影棚设“台北演播室”。《海峡新干线》节目每集连线台北时，摄影棚内还有中国籍的主持人先引言，再由2位台湾名嘴评论台湾时政、并和大声唱和中国观点，台湾名嘴邱毅便多次担任《海峡新干线》座上嘉宾，在节目中大力抨击台湾执政当局。

该报道说，中媒在台开政论节目大肆批评台湾政府，并涉及矮化台湾，遭民进党立委邱志伟质疑，他表示，中媒不能因为核准来台驻点就可以为所欲为，政府对于涉及矮化台湾的中国官媒政治性节目，应禁止在台湾制作，并废除其来台许可。

对此，邱垂正2日在记者会表示，陆委会一向非常关注中媒记者在台驻点的情形，也与主管机关、文化部保持密切的联系，如果中媒记者在台从事与许可目的不符活动，或涉及违法事务，陆委会将会同主管机关依据“大陆地区新闻人员进入台地区采访注意事项”以及“大陆地区人民进入台湾地区许可办法”等相关规定，依法进行必要的处置。而中媒在台开设台北演播室，录制政论性的节目回传中国播出，邱垂正强调，从2000年开始，台湾秉持促进两岸新闻对等交流的立场，开放中媒记者来台从事驻点进行新闻采访活动，但如果他们在台湾录制或制作任何节目，则已明显涉及从事与许可目的不符活动，将依“两岸条例”相关规定，主管机关得依法废止其记者证与入境许可证。

邱垂正也证实，陆媒“东南卫视”的2名驻点记者因违反相关规定，已被废止记者证与入境许可证，并要求3日时离境，详细情况尚待主管机关文化部说明。