中国研发高分辨多模卫星 穿透雾霾仍高清

据台媒称，中国7月3日成功发射高分辨率多模综合成像卫星（简称“高分多模卫星”），该卫星是具备亚米级分辨率的民用光学遥感卫星，可实现多种成像模式切换，其在轨应用将进一步提升中国遥感卫星技术水平，满足相关行业用户部门对高精度遥感影像数据的需求，并打破国际商业遥感卫星公司对亚米级分辨率遥感图像的垄断局面。

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据中国时报今天报道称，中国大陆成功发射高分多模卫星，侦察能力能穿透雾霾拍摄高清图像。

报道引据大陆媒体消息，高分多模卫星是《国家民用空间基础设施中长期发展规划（2015-2025年）》中分辨率最高的光学遥感卫星，于2018年立项。在轨运行期间，高分多模卫星将验证敏捷机动控制、敏捷成像、图像处理等多项技术，并实现图像在轨云判、特定区域目标提取等功能。据介绍称，高分多模卫星的一个显著特征，是应用领域极其广泛，其后续将广泛应用于测绘、农业、环保、林业等多个行业的几十种业务，进一步满足自然资源、调查监测、开发利用、地质勘查以及应急减灾、农业调查、住建监测、林业保护等领域的高精度数据需求。

据报道称，外界更关注的是，高分多模卫星分辨率之高被指能在600多公里的太空，“看清”地面上小汽车的挡风玻璃。还有一件重要利器——大气同步校正仪，在雾霾天气里，依然能够“明察秋毫”拍摄高清图像。