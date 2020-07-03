传香港抗争酿秘组“流亡议会”

香港民主活动人士正在讨论建立一个非官方的“流亡议会”。中央社今天引述消息报道称，北京强推的“港区国安法”6月30日生效后，香港一片风声鹤唳。透过为压制异见而制定的港区国安法，严重威胁香港的自由和民主。流亡议会可以向北京和香港当局发出一个非常明确的讯号，即民主不必受制于北京。我们希望成立非官方的民间团体，必定能反映香港人的意见。相关人士拒绝透露议会的召开地点。

广告 继续浏览后续

据中央社今天引述消息报道说，香港活动人士拟组织“流亡议会”。根据路透社说，香港民主活动人士正在讨论建立一个非官方的“流亡议会”（parliament-in-exile），借此向北京当局传递自由不能被摧毁的讯息。前英国驻港总领事馆职员郑文杰在伦敦对路透社表示，“流亡议会可以向北京和香港当局发出一个非常明确的讯号，即民主不必受制于北京。我们希望成立非官方的民间团体，必定能反映香港人的意见”。

郑文杰是香港人，曾任职英国驻港总领事馆约两年，去年“反送中”期间在中国大陆因“嫖娼”而遭中国国安拘留15天。之后，他获得英国的庇护，并说自己是支持民主的活动人士。郑文杰表示，“流亡议会”的构想还处于初期阶段，但这样的流亡议会将支持香港人民和香港的民主运动。但他拒绝透露议会的召开地点。

该报道说，郑文杰说，“我们正在发展另一种争取民主的方式。我们需要更聪明地应对不断扩张的极权主义：他们正在展示更强大的压制力量，因此我们的作法需要更细致、更灵活”。当被询及英国的汇丰银行表示支持港区国安法时，郑文杰说，英国政府应该和英国的资本家谈谈，让他们明白民主的重要性。郑文杰表示，在英国为数百万香港居民提供获得英国公民身份的途径后，成千上万的港人会来到英国。

北京强推的“港区国安法”6月30日生效后，香港一片风声鹤唳。据路透社说，透过为压制异见而制定的港区国安法，严重威胁香港的自由和民主。