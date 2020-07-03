俄罗斯微博高调庆祝海参崴建城160周年 网民怒批 官方尴尬 选择性劝接受

俄罗斯驻中国大使馆官方微博2日发文庆祝海参崴建城160周年，遭中国网友痛斥此举侮辱。中共鹰派官媒环球时报总编辑胡锡进今天早上在微博发文“打圆场”，胡锡进虽批评俄方此举不尊重中国公众，与增进中俄民间友好的使命不符，但“对这个事实，我们中国人需要接受”。截至上午11时，俄使馆并未删除或修改这篇在中国引发众怒的文章。

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据中央社今天报道说，俄使馆微博庆祝海参崴160周年，陆民称指：侮辱挑衅。

俄罗斯驻中国大使馆官方微博昨天发文庆祝符拉迪沃斯托克（又称海参崴）建城160周年，事后遭到大批中国网友留言痛斥此举侮辱、挑衅，在中国人心上撒盐，网络掀起一片批俄声浪。

符拉迪沃斯托克（Vladivostok）就是海参崴，原本是中国固有疆土。1860年，清朝和俄罗斯帝国签订“北京条约”，将海参崴在内约40万平方公里土地割让给俄国。苏联瓦解后，中共仍承认海参崴隶属俄罗斯。俄罗斯驻中使馆官方微博2日发文称，今天是符拉迪沃斯托克建城160周年纪念日，并附上一段3分16秒的精美介绍短片。

发文并称，符拉迪沃斯托克的历史始于1860年，当时俄罗斯人在这里建立了一个军事港口，称为符拉迪沃斯托克（意思为“统治东方”）。19世纪末，符拉迪沃斯托克已发展成为一个大型港口和工业城市，是俄罗斯海军在太平洋上的主要基地。

据中央社说，俄使馆在中国社群平台如此高调发文，还提到“统治东方”，引发大批大陆网友留言痛斥恶心、无耻。有人直指这是侮辱、挑衅，呼吁“勿忘国耻”；还有人形容这是在中国人心上撒盐。许多网友要求微博删文，网络社群掀起一波罕见的批俄声浪。

对此，中共鹰派官媒环球时报总编辑胡锡进今天早上在微博发文“打圆场”，他虽批评俄方此举不尊重中国公众，与增进中俄民间友好的使命不符，但“对这个事实，我们中国人需要接受”；怀念故土不应变成激进意识形态，出现失控的民族主义。胡锡进并提醒，中俄已成为最重要的战略伙伴，美国现在最希望做的事情之一就是离间中俄关系，做梦都希望中俄两国突然反目成仇；中国社会应该要有“战略清醒”。

据该报道，不过截至上午11时，俄使馆并未删除或修改这篇在中国引发众怒的文章。