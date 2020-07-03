加拿大暂停与香港的引渡条约

加拿大总理特鲁多7月3日宣布，由于香港国安法的实施，加拿大此后将给予香港同中国内地一样的待遇，即日起禁止向香港出口警队防爆等敏感军事物资；暂停引渡条约；并更新对香港的旅游警告。

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加拿大总理特鲁多表示，我们非常关注香港局势，坚信香港的“一国两制”，只有这样才会让中国其他地方无法拥有的自由继续保留在香港。

特鲁多表示，一国两制不仅对750万香港人是至关重要的，它对在华的30万加拿大侨民也是至关重要的。特鲁多最后表示，在移民问题上，我们会持续研究采取哪些措施才可确保我国公民的安全。

加拿大外交部长商鹏飞（François-Philippe Champagne）7月3日也发声明表示，中止与香港的引渡条约，同时表明不会批准向香港出口敏感军事用品，在出口敏感商品一事上，会与对待中国的同样方式处理。

商鹏飞在声明中表示，“港版国安法是秘密进行的，没有香港的立法机关，司法机关或人民参与，并且违反了国际义务。”声明还表示，即日起，加拿大将以与运往中国货物相同的方式，对待出口香港的敏感货物，加拿大将不允许向香港出口敏感军事物品。此外，加国政府还中止了加拿大与香港的引渡条约。

加拿大外交部长商鹏飞还表示，确保香港自由是香港扮演全球枢纽角色的基础。缺少了这个基础，加拿大被迫重新评估现有的规定。

他还表示，通过新国安法不仅是对香港基本法的蔑视；同时也是对给香港高度自治的承诺的一种蔑视。