北京多区段再归低风险 核酸检测逾千万人 蔡奇仍促严查隐瞒

北京单日新增本地新冠肺炎确诊病例已连续五天为个位数，因此也顺势调整低风险地区出京政策。北京市周五疫情防控发布会通报，决定自7月4日0时起，对全市低风险地区出京人员不再要求持有核酸检测阴性证明。

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据路透社今天报道称，北京明日起低风险地区出京无须核酸证明，全市已核酸检测逾千万人。官方报告，截至7月2日24时，北京累计完成核酸检测采样1,041.4万人，已完成检测1,005.9万人。另外，截至目前，北京共查验出京人员283.2万人，劝阻5.5万人。

据北京官员透露，截至目前，共查验出京人员283.2万人，其中民航37.8万、铁路16.7万、公路228.7万；劝阻5.5万人，其中民航和铁路1万人，公路4.5万人。

首都机场周五稍晚发布公告称，根据北京口岸入境管理联防联控前方指挥部要求，7月4日0时起所有旅客须展示北京健康宝“未见异常”的健康码并通过体温检测后方可进入航站楼。满足以下两个条件方可离京：1。目的地政府防控要求；2。北京健康宝健康码“未见异常”。

北京市委书记蔡奇主持的疫情防控工作领导小组会议强调，要加强重点人员管理，排查隐瞒新发地活动史、隐瞒密切接触史、不遵守医学观察规定的人员，堵塞防控漏洞。

据该报道，中国国家卫生健康委员会周五公布，7月2日31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例5例，其中境外输入病例3例，具体为辽宁1例，上海1例，云南1例，本土病例2例均在北京；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，在北京。