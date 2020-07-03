印度海关传刁难中国货物

印度对来自中国的进口货品实施额外查验。上个月中印边界发生流血冲突后，印度港口扣住从中国进口的货品，要求提供额外的清关材料。这些查验是在没有任何正式命令的情况下实施。据信在中国制造外籍产品也躺枪。据路透社说，中国商务部周四表示，中方没有针对印度的产品和服务采取任何限制性、歧视性措施；希望印方立即纠正相关针对中国和中国企业的歧视性做法。

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据路透社报道，印度海关刁难中国货物，鸿海、戴尔和名爵等受到影响。 该报道引述三位消息人士表示，印度对来自中国的进口货品实施额外查验，已影响苹果供应商鸿海在印度南部两座工厂的运作，在中印关系紧张之际，其他外国企业亦面临货品延误问题。

上个月中印边界发生流血冲突后，印度港口扣住从中国进口的货品，要求提供额外的清关材料。这些查验是在没有任何正式命令的情况下实施。

苹果及戴尔等企业竭力安排货物清关之际，消息人士表示，由于到货延误，鸿海在印度南部两座工厂的数以百计员工本周没有工作可做。

第一名消息人士称，鸿海有超过150批船货困在钦奈港，其中包含智能手机及电子产品零部件，尽管其中有些货品正在缓慢清关。这些船货的零部件总体数量尚不明朗。第二位消息人士称，虽然上周戴尔公司一些被拖延的货物已经被放行，但本周还有大约130批货物卡在印度港口，其中包括大约六个集装箱用于服务器和台式电脑的零部件。此外，一名消息人士表示，中国上海汽车旗下的名爵汽车也有一些货物被卡在印度南部的一个港口。名爵去年开始在印度销售汽车，并已承诺投资6.5亿美元。

鸿海位于印度泰米尔纳德邦(Tamil Nadu)及安德拉邦(Andhra Pradesh)的两座工厂主要组装苹果及小米的智能手机，雇用成千上万的员工，许多员工是住在公司提供的宿舍。

该报道称，不过，鸿海、苹果及小米皆未回应置评请求。戴尔未回复置评请求。负责监管海关部门的印度财政部也未予回应。两名财政部官员表示，检查措施是暂时的，很快就会放宽。据一名官员表示，“我们没有办法一直检查100%的货物。非中资企业的货物将会优先清关。”

尽管这些干扰造成的确切影响暂不清楚，但此前印度的企业已经受到最近几个月疫情封锁造成的供应链中断的困扰。企业经营活动刚刚有所好转。

知名的美国-印度游说团体和当地行业组织已经敦促印度政府进行干预。