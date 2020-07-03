有地震 又疑奇声是真龙下凡 千万人贵州围观 专家初指是鸟

中国贵州省威宁县山区近日出现奇特声源，经网络传播加料竟变成“龙吟声”，每天引发数千民众前往围观，造成交通堵塞。官方为此请出专家调查辟谣，初步认定是黄脚三趾鹑的鸟叫声。

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据中央社今天报道称，贵州山区谣传龙吟声引发围观，专家指：是鸟叫。消息说，中国大陆贵州省威宁县山区近日出现奇特声源，官方为此请出专家调查辟谣，初步认定是黄脚三趾鹑的鸟叫声。

该报道综合中新视频、贵阳日报等媒体，贵州威宁县秀水镇坚强村意志组山坡上一块玉米地大约10天前开始出现沈稳而悠长的低吼声，且持续不断。经网友在“抖音”、“快手”等影音平台发布后，再经渲染内容、杜撰声音等造假手法，最后竟传为“龙吟声”。据消息称，近日，每天有数千人前往围观“看稀奇”，造成交通堵塞，迫使当地政府不得不设关卡劝返。

7月2日，距离威宁县49公里的赫章县发生规模4.5地震，又在网络被绘声绘影为龙吟地动；地质专家为此澄清，不明声源与地质活动无关。消息指威宁县委宣传部今天声明，经鸟类专家初步认定，不明声源是一种名为黄脚三趾鹑的鸟类发出。

为尽快查明不明声源产生原因，威宁县邀请国务院特殊津贴专家、贵州省野生动植物管理站站长冉景丞赴现场进行调查核实，根据多日来当地民众现场录制的声音以及目击者描述，并现场对不明声源进行采样、分析和比对，可初步认定不明声源是黄脚三趾鹑发出。