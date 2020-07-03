瑞幸造假案董事长欲引咎辞职 罢免却失败了

中国咖啡连锁公司瑞幸咖啡(Luckin Coffee)周四表示，联合创始人陆正耀(Charles Lu)仍将担任董事长，因董事会未能获得罢免他所需的票数。瑞幸被华尔街股市停牌。瑞幸咖啡解雇了前首席执行官、首席运营官和他们的某些下属，因证据显示这些人与捏造销售交易有关。

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据华尔街日报今天报道称，瑞幸咖啡董事会罢免董事长陆正耀的努力以失败告终。该公司未披露计票情况。

要解除陆正耀的董事兼董事长职务，须经至少三分之二与会且参加表决的董事投票通过。

此前一天，瑞幸咖啡宣布将解雇12名员工，这些人或者参与了去年3.1亿美元的销售额造假行为，或者对造假知情。此外，瑞幸咖啡表示，还有15名员工面临其他纪律处分，并且该公司将终止与所有参与所称的造假行为的第三方的业务关系。

据该报道称，瑞幸咖啡解雇了前首席执行官、首席运营官和他们的某些下属，因证据显示这些人与捏造销售交易有关。

这家处于困境的中国连锁咖啡店周三表示，内部调查显示捏造销售数据的作法始于2019年4月，当年收入虚报了人民币21.2亿元（合3亿美元），成本和支出虚报了人民币13.4亿元。

目前发现的证据显示，该公司前首席执行官钱治亚、前首席运营官刘剑和一些员工涉嫌参与捏造销售数据，支持这些捏造交易的资金通过一些与该公司员工相关的第三方或其他相关方流入该公司。

瑞幸咖啡表示，其董事会3月成立的一个特别委员会已大致完成调查。