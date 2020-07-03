紧锣密鼓建香港国安委 林郑挂帅任主席

据港府发言人3日宣布，根据港版国安法，香港成立维护国家安全委员会（港区国安委），香港特首林政月娥担任主席，同时任命刘赐蕙为警务处副处长（国家安全），担任警务处维护国家安全部门的负责人。刘赐蕙于今（3）日宣誓就任。

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据东森新闻今天报道称，香港国安委正式成立！林郑月娥担任主席。香港国安委成员包括政务司司长张建宗、财政司司长陈茂波、律政司司长郑若骅、保安局局长李家超、警务处处长邓炳强、副处长（国家安全）刘赐蕙、入境事务处处长区嘉宏、海关关长邓以海和行政长官办公室主任陈国基。陈国基亦同时兼任港区国安委秘书长。

据该报道，港区国安委的职责为，分析研判香港特别行政区维护国家安全角势，规划有关工作，制定香港特别行政区维护国家安全政策；推进香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制的建设；协调香港特别行政区维护国家安全的重点工作和重大行动。

据发言人也宣布，根据《港区国安法》第十八条的规定，律政司就国家安全犯罪案件而设立的专门检控科正式成立。该检控科的首批检控官已由律政司司长在征得港区国安委同意后作出任命；至于检控科的负责人，会稍后作出任命。

该报道称，林郑月娥也已依照《港区国安法》第四十四条第一款的规定，在征询港区国安委和终审法院首席法官的意见后，从现任裁判官中指定六名裁判官为指定法官，负责处理危害国家安全犯罪案件。

据港府政府发言人补充，“港区国安委将于稍后召开第一次会议，全面推展维护国家安全的工作。”