罗冠聪走英 黄之锋搬家

据香港媒体今天报道，“港区国安法”生效前，前香港众志创党主席罗冠聪、副主席郑家朗已于6月27日搭机离港前往英国；前香港众志秘书长黄之锋一家3人则于6月28日凌晨搬家。消息说，香港众志解散后，多名成员仍遭神秘人士围堵跟踪。

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据中央社今天引述港媒：港区国安法生效前，罗冠聪赴英黄之锋搬家。据港媒今天说，“港区国安法”生效前，前香港众志创党主席罗冠聪于6月27日搭机离港前往英国；前香港众志秘书长黄之锋一家3人于6月28日凌晨搬家。消息说，前香港众志创党副主席郑家朗已于6月27日搭机离港前往英国。

中央社说，隶属香港中联办的文汇报上午发出快讯称，罗冠聪6月27日下午出席立法会选举民主派初选论坛后就前往机场，再会合郑家朗一起搭乘班机离港前往英国。这也是罗冠聪最后一次在香港公开露面。该报称，2日晚上7时，郑家朗在脸书专页贴出他透过视讯接受一家台湾电视台（华视）访问的影片，影片显示，郑家朗接受访问时的背景是浅白色，与罗冠聪前晚透过视讯接受美国国会听证的背景画面相似。

郑家朗接受华视专访表示，香港众志解散后，多名成员仍遭神秘人士围堵跟踪。他表示，前香港众志成员会继续以不同的方式参与香港的运动。

罗冠聪昨晚则在脸书发文证实他已离开香港，但评估风险，暂时不便透露更多资讯。

据文汇报称，对外表示不会走的黄之锋，则在港区国安法通过前两日，即28日凌晨与父母一起乘夜色搬离位于港岛南区海怡半岛的住家，然后“潜水”多日，昨日下午才出现在观塘蓝田街站拉票。该报引述海怡一名李姓邻居透露，6月28日凌晨3时许，他返回海怡家中时，突然发现13座有两男一女拖着一堆行李准备离开，他正奇怪为何有人凌晨搬行李离家时，猛然看到其中一人是黄之锋，而身旁的两人相信是黄之锋的父母。

中央社指文汇报记者昨天向同座大厦邻居打听，都称最近几天不见黄之锋的身影。

该报道说，黄之锋昨晚在脸书贴出数张在蓝田拉票的照片表示，早前传出，中共在港区国安法通过隔天，即7月1日，就会立刻拘捕他。结果现在他还是“无穿无烂，完好无缺”，好端端的在蓝田摆街站，跟大家交流、聊天、接受采访、发传单，一切也是得来不易。黄之锋感谢大家7月1日站出来，并指如果出来的人数不够多，完全势孤力弱的话，说不定他已在1日晚间被上门抄家拘捕。