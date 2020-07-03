美国防部：中国南海军演将进一步破坏区域稳定 不利缓解紧张局势

美国国防部周四（7月2号）罕见发布声明，对于解放军在南海西沙群岛军演表示关切，认为中国在争议海进行军事演习不利于缓解紧张局势与维持稳定。

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中华人民共和国海南海事局6月27日发布了西沙海域航行警告，表示解放军将在7月1日至7月5日期间于西沙水域举行军事演习。中方没有披露更详细的信息，但根据中国官方媒体的解读，此次西沙军演旨在展示夺岛作战的能力。有报道指，在菲律宾与中国存在领土争端的南沙群岛海域，菲律宾实际控制着多个岛礁，在中业岛上更有驻军、修建了军用机场。2019年以及2016年，中国军队也曾在西沙水域举行过演习。

美国国防部傍晚罕见对南海军演发出声明表达关切。

美国国防部声明指出，解放军演习的区域包括争议水域与领土，在南海争议领域进行军事演习，不利于缓解紧张局势与维持稳定。声明表示，中国的行动将进一步破坏南海局势，也违反中国在2002年“南海各方行为宣言”承诺。宣言签署各方承诺不采取使争议复杂化、扩大化和影响和平与稳定的行动。

美国国防部也指出，这次军演是中国非法海事主张并不利于南海周遭邻国的最新一次行动。中国的行动与其承诺不会将南海军事化及美国建立自由开放印太愿景形成强烈对比。自由开放印太愿景是所有国家不分大小，主权皆能获得保障、不受胁迫，并能依循公认的国际规则与规范追求经济成长。

美国国防部表示，会持续监控情势，期望中国能减缓南海军事化与对邻国的胁迫。国防部也敦促各方克制，不要采取可能加剧南海争端的军事活动。

南海地区蕴藏有丰富的自然资源，同时也是重要的国际航道，目前每年经由南海的国际贸易运输额高达5万亿美元。目前，西沙群岛处于中国的完全控制下，但对当地提有主权诉求的还有越南。越南外交部发言人黎氏秋姮7月2日在例行记者会上表示，“中国在越南黄沙群岛（西沙群岛）海域举行军演的行为侵犯了越南的主权”，并称这会损害北京当局与东南亚国家联盟的关系。

东盟（ASEAN）10个成员国6月26日举行视像峰会后发表声明，反对中国宣称拥有南海主权。据东盟在声明中重申，《联合国海洋法公约》是界定内水、领海、临接海域、大陆架、专属经济区（EEZ）、公海等重要概念，亦是全球领海争议的裁决根据。越南以东盟名义翌日发表声明，指应以1982年通过的《联合国海洋法公约》为基础，反对中国以历史为由，宣称拥有南海主权。