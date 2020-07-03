赵立坚以“行了，你不用再唸了”打断英媒提问 有网赞称跟强盗无需讲礼貌

中国外交部发言人近年的发言风格往往引人侧目，其中曾引发争议的赵立坚，昨天在记者会以“不用再唸了”打断英媒提问而引起两极化意见，有人批评他无礼，有人则说跟强盗无需讲礼貌。

广告 继续浏览后续

据中央社今天引述报道称，不用唸了，中国外交部发言人打断英媒提问再惹议。

据该报道，6月30日深夜开始生效的“港区国安法”引起国际社会高度关注。香港01今天指，英国广播公司（BBC）记者昨天在外交部例行记者会提问说，“香港大律师公会今天发布一则声明，称对香港国安法及其出台方式表示严重关切”。对此，赵立坚反问说，“他们的报告发布了什么内容？”BBC记者因此提了一些重点说，“其中有提到，香港国安法事先未经过有意义的协商，律师、法官、警察和香港居民在该法生效前没有任何机会了解其内容，包括该法针对的严重犯罪行为…”。据该报，这名记者尚未唸完，赵立坚就打断说，“行了，行了，可以了，你不用再唸了”。

随后，赵立坚回应称“他们的这些表态是毫无根据”，并强调有近300万港人签名支持这部法律的立法，各界发起的“反外部势力干预”网上签署行动已有150万人支持，充分反映了广大民众的共同心声，“你提到的有关律师公会所谓有关立法缺乏有意义的协商，完全站不住脚”。

据该报道说，赵立坚这次作法再次掀起两极分化的舆论争议。负面的批评普遍认为，没有基本礼貌，外交人员应该有理有据、从容淡定，而不是傲慢无礼；但肯定赵立坚的评价则称，“跟强盗无需讲礼貌”。

据该报道称，赵立坚去年8月出任中国外交部新闻司副司长，今年2月24日首次以外交部发言人身份亮相。今年3月间，针对2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情，赵立坚曾推文质疑病毒是否可能（might be）由美军带入中国武汉，引起广泛争议。