金凰两百亿元假黄金担保案 首有官员落马

在纳斯达克（Nasdaq）上市的中国大型黄金首饰制造商武汉金凰珠宝即金凰，近日传出怀疑以83吨假黄金作担保，套现200亿元人民币，事件震惊业界。《证券时报》旗下的“券商中国”记者从不同渠道得悉，中国人民财产保险湖北省分公司党委书记、总经理刘方明已被免职，接受当局调查。有金融业界人士对《苹果》指，可能有人把将“黄金”运入金库前，未有检测成色，最终东窗事发，连保险公司都可能随时拒绝赔偿。有学者亦认为，事件可能是有公司收买一些“关键人物”，企图瞒天过海。消息未提大批假黄金来源细节。

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据苹果日报今天报道，最狂诈骗，83吨“黄金”呃$222亿担保，保险高层受查，学者指：收买关键人物瞒天过海。

据中国媒体报道指出，中国人民财产保险湖北省分公司党委书记、总经理刘方明在5月底、6月初已经被当局调查，因内部管理问题，刘方明已被人保财险免职，免职已有一段时间。刘方明被调查的原因尚未对外公布，不少业内人士分析，他被调查或与武汉金凰百亿巨额违约事件有关。“刘方明被查，不排除和黄金造假案有关！”一名保险业内人士透露，人保财险湖北分公司就是做了这项业务，当局调查事件中是否涉及腐败问题。

据悉，刘方明在人保财险湖北各分支机构工作多年。2007年以来，刘方明历任人保财险武汉分公司副总经理、总经理，湖北省分公司总经理助理、副总经理、总经理。2013至2017年，刘方明甚至曾兼任人保财险湖北省分公司副总经理和武汉分公司总经理。在刘方明担任省、市两级分公司主要负责人期间，正是武汉金凰珠宝利用“黄金质押+保单”方式大肆融资的阶段。

据中国媒体报道指，自2015年以来，金凰多次以“黄金质押+保单”的方式，透过信托计划融资，合共获得来自金融机构的200亿元融资，目前尚未到期的融资额约为160亿元（约178亿港元）。最近的信托公司保单显示，金凰将他们最重要的担保物，即是黄金存放在银行保险箱，并为这批黄金购买“财产险附加盗抢险”，信托公司为保单第一受益人，金凰为保单被保险人。

金凰在去年下半年出现违约，东莞信托在今年2月清点担保品时，发现黄金居然是假的，“纯金金条”竟变成“镀金铜合金”。金凰珠宝的最大债主中国民生信托则得到法院批准，提前检验那些作为质押品的黄金，今年5月证实，黄金同样是假的。

据该报道，目前尚未确定金凰用于担保的黄金，是一开始就是赝品，还是后来被人调包，因为东莞信托及中国民生信托均表示，黄金在存入银行之前曾经由第三方检验，银行没有这些黄金被提领的纪录。6月24日，上海黄金交易所表示，由于金凰珠宝违反《上海黄金交易所会员管理办法》及《上海黄金交易所违规处理办法》规定，经上海黄金交易所理事会审议同意，决定取消金凰珠宝会员资格。

据苹果日报，83吨“黄金”换来220亿港元融资，究竟整件事责任在何方？内地普华商业集团董事长翟山鹰对内媒分析事件时，指“质押”成为事件的关键词，“质押”和“抵押”分别就在于是否转移担保财产的所有权。抵押的物权偏向于抵押人，而质押的物权已经转移，违约后物权就完全转移了。抵押物毁损或价值减少，由抵押人承担责任；质押物毁损或价值减少，都是由质押权人承担责任。

因为金凰相关信托成立时，采用“实物黄金质押+保险公司承保”的“双保险”措施，保险人交付给受益人的黄金，应经过双方认可的第三方机构检测及格。如质量和重量不符合保险单约定，即视同发生保险事故，由保险人承担全部赔偿责任。翟山鹰估计，金凰最终或对信托机构和银行提出起诉，理由是他们所采取的方式是质押而不是抵押。

据中国独立经济学者贺江兵向《苹果》分析指，过往国内这些假金套现情况亦有发生，最有可能是一些公司收买了“关键人物”，企图瞒天过海。贺江兵认为这些假金骗局在中国并不罕见，可能都是与“腐败有关”，只要“把做信托及保险的人收买就行”，便能够共同合作“圈钱”。他又指金凰珠宝在美国有上市，在中美贸易战的情况下，事件相信再成为美国攻击中国的借口。