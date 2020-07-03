长江洪水来了 三峡大坝迅速水涨

中国水利部今天公告，太湖、长江已发生1号洪水，三峡水库水位在2日下午2时涨至146.97公尺，入库流量每秒5万3000立方公尺，已接近洪峰。预计汛期后期还有强降雨，防汛形势严峻。

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据中央社今天报道，长江年内首次洪水，中国水利部指：防汛形势严峻。中国水利部3日公告还报告，三峡水库水位在2日下午2时涨至146.97公尺，出库流量每秒3万5000立方公尺。

据官方监测数据显示，三峡水库7月2日上午10时入库流量达每秒5万立方公尺，为长江2020年第1号洪水；当天下午2时，水位涨至146.97公尺，入库流量每秒5万3000立方公尺，已接近洪峰，同时段出库流量每秒3万5000立方公尺，这代表在高峰时，三峡工程拦蓄洪水每秒1万8000立方公尺。

另外，江苏太湖6月28日上午8时平均水位涨至3.80公尺，达到警戒水位，为太湖2020年第1号洪水。

该报道引据中新社说，中国水利部2日上午11时启动水旱灾害防御四级应变机制。中国国家防汛抗旱总指挥部副总指挥、水利部部长鄂竟平当晚主持召开会议，分析研判当前汛情形势，安排部署水旱灾害防御工作。他在会中坦言，近期南方地区降雨过程多、强度大，长江、太湖分别发生1号洪水，部分地区山洪灾害频发。预计后期南方和北方地区还有强降雨过程，防汛形势严峻。

第一财经报道称，今年入汛以来，中国水利部门已先后调度大中型水库918座（次），共拦蓄洪水206亿立方公尺。为腾出库容以迎战接下来可能到来的汛情，三峡大坝开启两个深孔，用来加大下泄流量。该报称，在开启两个深孔前，三峡水库的入库流量为每秒3万9000立方公尺，水位为147.51公尺，超过汛限水位2.51公尺。报道引述气象部门预测，7月4日至6日，西南地区至长江中下游等地降雨将加强。强降雨与前期降雨区高度重叠，预计长江中游部分河段可能超过警戒水位，暴雨区发生山洪地质灾害、中小河流洪水和城市内涝的风险较高。

中央社指水利部门则警告，7、8月是中国防汛关键期，也是台风暴雨多发期，江河洪水呈现多发频发趋势，长江流域的长江中游洞庭湖水系可能发生区域性较大洪水，防汛形势不容乐观。