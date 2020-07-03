默克尔：对华关系具有战略意义

据路透社报道，尽管香港局势动荡，德国总理安格拉·默克尔和欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩仍希望继续与中国对话。

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默克尔周四在德国担任欧盟轮值主席国之初与欧盟委员会举行视频会议后表示：“与中国的关系很重要，具有战略意义。”在相互尊重的前提下，人们必须能和北京领导层公开讨论所有问题，从人权到经济问题全都在内。冯德莱恩强调，欧盟还将在会谈中发挥其经济影响力，毕竟欧盟是中国最大的贸易伙伴。欧盟国家的共同立场将对北京产生影响。默克尔总理说，欧盟外长就受到争议的中国安全法在香港生效发表了明确声明，她为此感到很满意。但她拒绝了象英国那样接受香港华人的倡议。她说，德国有避难庇护法，可接纳全世界受到政治迫害者。因此，不需要特殊规定。

德国财经网报道说：由于新冠危机，原定于9月份举行的中欧峰会不得不推迟。 但默克尔说：“但与此同时，我们将继续与中国在所有领域进行对话。” 其中包括人权和社会问题，还包括投资保护协定，贸易关系的互惠性和气候保护。默克尔说，没有中国，世界的气候变化就不会停止。中国在这方面已做了一些事情。和中国“紧密合作，符合欧洲的近期利益”。

德国外长马斯周三在德国电视二台要求欧盟对中国发出统一信号，并且信号迅速、准确。这位社民党政治家表示，香港正在发生的事情令人担忧。 香港的自治正在一点一点地消失。 但欧盟各国必须团结一致，向中国发声，才会有份量。