印度禁59款中国手机应用后 何去何从？

印度本周宣布禁止包括抖音（TikTok）在内，59款中国手机应用。新德里想要避免这些应用窃取印度用户的数据。这一措施归于当局想要大规模抵制中国产品的意图，尤其是科技产品。中印在发生了半世纪以来，造成20名印度军人失去生命的最糟糕军事冲突后，两国现已处于战争边缘。

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据本台RFI法广记者Sébastien FARCIS今天2020年7月3日周五发自新德里报道，印度周四指出，这一禁令出于安全li'you。这些中国手机应用有可能成为北京打开印度的战略之门，和收集印度用户数以百万计数据的一种方式。事实上，所有的手机应用，尤其是美国的Facebook或Instagram，捕捉无以伦比的个人信息输送回国。

然而不同的是，在中国，私营与公营之间，民用与军用之间的分界越来越脆弱。北京可能会强迫中国企业分享它们所收集到的印度数据，用于军事目的。而抖音在印度到本周一时的用户数量已超过1亿2千万，成为中国以外最大市场。业界人士指出，这59款遭禁止的手机应用，四月份时在印度有5亿5百万用户。当两个亚洲大国的军队在喜马拉雅山区依然处于战争边缘之际，潜在的风险很高。

瞄准5G

印度当局现在瞄准了本应参加安装5G移动手机科技的中国电讯企业。主要问题是：是否还采用华为？其在5G上，肯定是走在最前面的，但它接近共产党和军队，这在全球引发讨论，如今触及印度：华为本因参加印度5G的招标。现在不可能了。印度已表示，公共合同排除所有中国企业，不论是在公路设施还是通讯设施。本周，取消或暂停了9个已发给中国企业的合同，总金额超过10亿欧元。就5G而言，印度可能会提出国家安全上的条款，让印度电讯商明白，如果使用华为科技就需面对违规问题。

印度20%电讯装备由中企提供

但这可能很难在印度执行。事实上，5G技术的安置将主要依托当前系统，尤其是将依靠为4G所建造的设施。然而，印度不同于美国的是，20%的通讯设备由华为 ˎ 中兴或其它中国电讯企业提供。所以，5G在印度只能使用中国设备，至少要等到未来8ˎ 9年，跟换上述装备之前。

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