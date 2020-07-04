中国修订人体器官移植条例鼓励器官捐献

中国国家卫健委2近日公布《人体器官移植条例（修订草案)征求意见稿》，希望鼓励公民逝世后捐献器官，并加强对器官获取以及分配的管理，尤其是加強惩罚诸如不经本人同意摘取活体器官等行为的行政处罚，禁止摘取未成年人活体器官。

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从中国官方媒体的报道来看，《（修订草案)征求意见稿》只针对目前的瓶颈问题，不对原条例框架做大的调整。条例修订目的显然是鼓励公民逝世后自愿捐献器官。但明确禁止对18岁以下未成年人提取活体器官，用于移植。

修订草案加强对违规行为，诸如不经本人同意摘取活体器官，或医疗机构擅自开展器官移植等行为的处罚，但处罚显然只是行政处罚。

法新社相关报道指出，自2015年中国宣布禁止提取死刑犯器官以来，器官移植面对器官来源不足问题。

中国传统文化对提取逝世家人器官的做法多有抵触。北京一名音译名为汪斌的专门接手医疗案件的律师指出，修订草案没有引入默许捐献的概念，也就是只要当事人生前没有明确反对，即可视为同意捐献。他认为这是应对中国人在摘取器官问题上的抵触情绪的唯一办法。

中国已成为器官移植大国，移植数量位居世界第二位。官方媒体称，中国的器官捐献数字也为世界第二。但中国移植器官的来源一直引发争议。中国政府正式宣布停止提取死刑犯器官并未平息外界对器官来源的质疑。

澳大利亚国立大学一名专注研究中国医疗事故的研究员向法新社表示，中国法律中已经有处罚走私人体器官等行为的规定，但一些医院继续我行我素，很多移植器官来源不明。

被中国政府指称为邪教的法轮功团体多年来一直在海外揭露法轮功学员被非法摘取活体器官的行为。近期，又有法国记者披露，一些在关押中的维吾尔人被非法摘取器官。北京当局一直坚决否认这些指控。