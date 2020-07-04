中联部原副部长：要做好中美关系恶化加剧、斗争全面升级的准备

中联部原副部长、中国人民大学重阳金融研究院高级研究员周力近日在《中国社会科学报》刊文指，积极主动做好应对外部环境恶化的六大准备。

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周力通过题为“积极主动做好应对外部环境恶化的六大准备”文章表示，中国疫情防控取得阶段性成果，但防范境外疫情输入的压力日渐加大，复工复产和经济社会发展面临新的困难和挑战。他认为，当下要做好中美关系恶化加剧、斗争全面升级的准备；要做好应对外部需求萎缩、产业链和供应链断裂的准备；要做好新冠病毒疫情常态化、病毒与人类长期共存的准备；要做好摆脱美元霸权、逐步实现人民币与美元脱钩的准备；要做好全球性粮食危机爆发的准备；要做好国际反恐势力回潮的准备。据公开资料显示，周力出生于1855年6月，是一名职业外交官，曾在2013年5月至2016年7月期间担任过中联部副部长一职。

文章中，在谈到对美关系时，周力称，“疫情发生以来的六个月时间，美国执政当局（包括特朗普政府和美国国会）继续强化对我的打压力度，如全面限制两国人员往来；取消对中国和香港的WTO发展中国家优惠待遇；对华为及其子公司增加新的刑事指控；将5家中国媒体定义为‘外国政府职能部门’；签署‘台北法案’；派军舰到台海、南海挑衅；将新冠病毒污名化为‘中国病毒’并试图写入安理会决议；声言要扣押中国购买的美国国债作为赔偿，对我进行疫后‘清算’；白宫发布对美国对中国的战略方针；将所谓‘2020年维吾尔人权政策法案’签署成法；等等等等”。他写道，“可以肯定，还会有更多动作陆续出台。我必须有‘脱钩’最终难以避免的清醒认识。”他续称，“对美国执政当局继续对我实施全方位多领域递进性的打压，一心一意要同我‘拼到底’的心态和政策做法，我们切不可低估，更不能畏惧。我们面对的困难和挑战将是空前复杂、空前严峻的。”他强调，“当前尤要防范美对我追责索赔的风险。”

而在涉及经济方面，他提出，“要做好应对外部需求萎缩、产业链和供应链断裂的准备”。周力称，“国际货币基金组织等多家国际经济组织年初以来多次发布报告，将今年全球经济的增长规模从-3%改为-4.9%，为20世纪30年代大萧条以来最严重的经济衰退。疫情席卷全球，多数国家不得不采取‘断航’、‘封城’、‘停摆’等措施，致使世界主要经济体对各类中间产品、消费品的需求急剧下降”。他谈到，“我外贸出口企业订单大大减少，上下游企业生产停滞，国际运输物流堵塞。原料供不上、产品运不出的现象激增，对我稳增长、稳就业形成巨大的压力”。他表示，“我要按照中央的部署，根据全球疫情变化，主动适应全球产业链、供应链的调整，在固链、补链、强链等方面下功夫。要尽一切努力加快国内发展布局，下决心建设以我为中心的区域产业链，推动更多基础设施项目在国内开工落地，逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，培育新形势下我国参与国际合作和竞争新优势。”

针对美元的霸权地位问题，周力认为，“美国凭借美元在金融领域的国际垄断地位，对我下一步发展的威胁将会越来越严重。”他分析指，“这里有两方面的问题。一是在美联储一轮又一轮推出量化宽松政策甚至是无底线印钞放水的情况下，美元资产的价值都会大大缩水。我各类金融机构、公司、企业及至个人，用美元开展各种国际业务或存储业务，手持的美元资产都面临被日益稀释和抽干的现实危险。二是在美国控制着国际支付清算的主要通道，即环球银行间金融电讯协会（SWIFT）的前提下，美国对俄罗斯、伊朗以及同中国有能源合作的国家不断追加经济制裁，使它们不得不承受‘长臂管辖’的卡压，进行国际结算的路径严重受阻，交易变得十分困难”。他称，“这两方面都表明美元可能因此而成为‘呃我咽喉’的重大风险问题。我们必须加快人民币国际化的步伐，加快推动更大范围和更大规模的人民币跨境支付、人民币清算安排，同更多国家建立本币结算机制，并创造条件，尽最大可能，将之运用于全球产业链和供应链的运转上。”

此外，周力还强调，国际粮食市场因新冠疫情大流行、东非和中东蝗灾、美国旱灾等因素，主要产粮国面临大面积歉收的窘境，预计今年全球粮食减产将达30%。他认为，亦要作好要做好全球性粮食危机爆发的准备等。