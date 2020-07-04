央视调查：年收入12-20万人群感觉最幸福

中国央视财经频道发布的最新“中国经济生活大调查”显示，收入高低和幸福感非绝对正比的关系。年收入从人民币12万元成长到100万元，幸福感比例相差并不明显。

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根据央视网，这份调查是基于10万份公众问卷得出的分析结果，已有14年历史。中国经济生活大调查（2019—2020）中，针对“幸福”展开调查，有43.81%的受访者感觉自己幸福，只有11.92%的人感到不幸福，4成多的人表示感觉一般。

收入跟幸福感之间并非绝对的正比关系。年收入1万元以下的低收入人群，幸福感并不是最低的，随著个人年收入成长至12万，感到幸福的人群比例逐渐增高。

年收入12万成长到100万时，幸福的人群比例相差并不十分明显。而在不幸福的人群中，年收入超过100万的高收入人群，不幸福的比例是最高的。

至于一年赚多少钱最幸福，根据调查，答案是12万到20万，这些人群中，每10人就有6人感到生活的美好。

调查结果显示，女性一生中最易感到幸福的年龄段是26到35岁。这个年龄段中，近一半的女性表示自己的生活幸福知足。其次是18到25岁的女性，但她们只比46到59岁的女性幸福一点点，36到45岁女性的幸福比例较低，与60岁以上的女性差不多。

而男性一生的幸福走向恰恰与女性相反，60岁以上的男性与18到25岁的青年是幸福比例最高的两个男性人群，而男性一生中压力最大的时候是46到59岁。