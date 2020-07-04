暴雨预警持续 中国南方多地降雨量破纪录

中国南方地区在6月经历持续性强降雨，过去一个月来，官方发布暴雨预警的持续时间是2010年有预警纪录以来同期最多，多地降雨量打破历史纪录。

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中国中央气象台自6月2日早上8时至7月2日晚间6时连续发布暴雨预警，持续时间为2010年有预警记录以来同期最多。暴雨预警仅仅暂停了一天，7月4日早上6时，又再次发布暴雨蓝色预警。

预计7月4日早上8时至5日早上8时，江苏南部、上海、浙江北部、安徽南部、江西北部、湖北东部和西南部、湖南西北部、重庆中南部、贵州北部、云南东北部、四川盆地西南部以及山西南部、河北南部、河南北部、山东西北部、云南西部等地的部分地区有大到暴雨。

中国气象局应急减灾与公共服务司副司长、新闻发言人王志华3日表示，6月以来的3次暴雨过程覆盖了南方地区60%的县市，降雨范围广、过程雨量大、极端性强，多地降雨量破历史纪录，平均降雨量112.7毫米，较常年同期偏多13.5%。

中央气象台首席预报员张芳华表示，未来10天与前期强降雨有所叠加的区域主要是西南地区东部、江汉、江淮、江南北部等地。

这些地区6月份累计降水量已较常年同期偏多5成以上，部分地区偏多一倍以上。降雨叠加效应将造成山洪、地质灾害、中小河流洪水和城乡积涝等次生灾害风险显著提高，需要特别加以防范。