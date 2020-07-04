港澳办副主任：人大常委会可按香港情况继续制定国安法律

中国国务院港澳办副主任邓中华最新在接受央视节目《焦点访谈》受访时表示，全国人大授权人大常委会订立港区国安法，并非只是一次的授权，常委会将来可以根据香港实际情况，继续制订相关法律，并就危害国家安全有关行为定罪量刑。

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邓中华表示，5 月 28 日的全国人民代表大会的决定，给全国人大常委会制定港区国安法的授权不是一次性。以后全国人大常委会可以根据香港的实际情况，“继续制定相关的法律，可以继续就危害国家安全的有关行为定罪量刑”。他强调，中央对香港有宪制责任，而管理国安事务属中央的权力，国安法的依据，而港区国安法涵盖实体法、程序法和组织法的法律，做法考虑了香港的特殊性，可令香港国安法成为一个有效的制度。

邓中华续指，中国国家刑法中，对危害国安的规定有十几项，但港区国安法仅针对四项罪名，重申全国人大予人大常委会的授权不是一次性，日后可继续就其他危害国安的行为，制定相关法律，就危害国家安全有关行为，定罪量刑。他并称，港区国安法只针对四种罪行作出规定，是要重点打击当前在香港发生的危害国家行为，中央并只是规管极少数，大部分案件都让特区相关机构去管辖。

邓中华称，香港从回归当天就重新纳入到国家的治理体系，港区国安法能为香港有效维护国安提供保障制度和机制，亦能切实推进中央对香港全面管治权的落实。